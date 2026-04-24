Ascolti tv giovedì 23 aprile 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Uno sbirro in Appennino” contro “Forbidden Fruit“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 23 aprile 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Uno sbirro in Appennino vs Forbidden Fruit. Auditel ieri sera, 23 aprile 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Uno sbirro in Appennino” contro “Forbidden Fruit”. Chi ha vinto?

Rai1: Uno sbirro in Appennino, la serie TV con Claudio Bisio nel ruolo del protagonista Vasco Benassi ha incollato alla tv 3.171.000 spettatori pari allo 20.1% di share.



Rai 2: Ore 14 Sera, il programma dedicato ai casi di cronaca di maggior attualità condotto da Milo Infante ha tenuto col fiato sospeso 932.000 spettatori pari al 7%.

Rai 3: Splendida Cornice, la nuova puntata del people show condotto da Geppy Cucciari che coniuga cultura, arte e attualità con ironia e leggerezza intrattenuto 1.020.000 spettatori con lo 6.6%.

Rete 4: Dritto e Rovescio, il programma televisivo di genere talk show, politico e rotocalco condotto da Paolo Del Debbio ha fatto compagnia 760.000 spettatori con il 6% di share.

Canale 5: Forbidden Fruit, le nuove puntate del serial televisivo drammatico turco hanno coinvolto 1.917.000 spettatori con uno share del 13.4%.

Italia 1: Le Iene, il programma di inchieste condotto da Veronica Gentili ha registrato 1.130.000 spettatori (share 9%).

La7: Piazza Pulita, il programma televisivo di approfondimento e di inchieste condotto da Corrado Formigli ha interessato 874.000 spettatori e il 6.7%.

Tv8: Innocenti bugie, il film del 2010 diretto da James Mangold con Cameron Diaz e Tom Cruise ha appassionato 239.000 spettatori con uno share del 2%.

Nove: Chernobyl – Nuove verità: il documentario che ricostruisce i fatti del 26 aprile 1986, analizzando gli errori tecnici, i segreti di Stato e le responsabilità delle autorità ha raccolto 228.000 spettatori con uno share del 1.4%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 4.962.000 spettatori con il 24.2 % di share;

: spettatori con il % di share; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.733.000 spettatori con il 23.1% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 23 aprile 2026

RAI 1

La volta buona : 1.403.000 spettatori con il 13.7 % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e 1.382.000 spettatori con il 16.8 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16:01;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16:01; Il Paradiso delle Signore : 1.469.000 spettatori con il 19.6 %;

: spettatori con il %; Vita in Diretta: 1.413.000 spettatori con il 19.7% nella presentazione dalle 16:55 alle 17:49 e 1.808.000 spettatori con il 22% dalle 17:49 alle 18:37.

CANALE 5