Ascolti tv di martedì 22 settembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “C’è ancora domani” contro “Super Karaoke“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 22 settembre? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: C’è ancora domani vs Super Karaoke | Auditel del 22 settembre 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “C’è ancora domani” contro “Super Karaoke”. Chi ha vinto?

Rai 1: C’è ancora domani, il film del 2023 co-scritto, diretto e interpretato da Paola Cortellesi ha emozionato 0.000.000 spettatori pari allo 14.8% di share.

Su Rai 2: Boss in incognito, la nuova edizione del docu-reality condotto da Elettra Lamborghini ha coinvolto 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di Audience.

Rai 3: Filorosso, il programma condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi dedicato all’attualità con inchieste, interviste e reportage dal campo ha interessato 0.000.000 spettatori con il 0.00% di auditel.

Rete 4: Verità Nascoste, il programma dedicato ai casi di cronaca e delitti irrisolti sotto la guida di Milo Infante ha registrato 0.000.000 telespettatori pari ad uno share dello 7.9%.

Canale 5: Super Karaoke, la nuova edizione del karaoke più grande d’Italia presentata da Michelle Hunziker ha intrattenuto 0.000.000 spettatori con uno share del 11.2%.

Italia 1: The Bricklayer, il film statunitense del 2023 diretto da Renny Harlin ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori con il 0.00% di audience.

La7: DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società ha informato 0.000.000 spettatori e il 10.6% di share.

Tv8: X-Factor 2026, il talent musicale condotto da Giorgia ha attirato l’attenzione di 0.000.000 spettatori spettatori con il 0.00% di share.

Nove: Geopop racconta, il programma di Andrea Moccia che analizza quattro disastri della storia ha incuriosito 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi di Stefano De Martino : 3.657.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.368.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 22 settembre 2026

RAI 1

La volta buona : 0.000.000 spettatori con l’ 0.00 % nella prima parte e 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella seconda parte;

: spettatori con l’ % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00 %;

: spettatori con uno share del %; Vita in diretta: 0.000.000 spettatori con il 16.9% nella presentazione e 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

CANALE 5