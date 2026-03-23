Ascolti tv di domenica 22 marzo 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Imma Tataranni 5” contro “Chi vuol essere milionario“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Imma Tataranni 5 vs Chi vuol essere milionario – Auditel ieri sera, domenica 22 marzo 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “Imma Tataranni 5” contro “Chi vuol essere milionario”. Chi ha vinto?
Rai 1: Imma Tataranni 5, la serie tv con protagonista Vanessa Scalera ha incollato alla tv 4.099.000 spettatori pari al 25.3% di share. Domenica prossima ultima puntata.
Su Rai 2: Martedì o venerdì, il film del 2024, diretto da Fabrizio Moro, con Edoardo Pesce, Rosa Diletta Rossi e Pier Giorgio Bellocchio ha coinvolto 339.000 spettatori (1.8% di share).
Rai 3: Presa Diretta, la nuova edizione del programma di inchieste di Riccardo Iacona ha registrato 923.000 spettatori pari al 5.1% di share.
Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ha informato 572.000 spettatori con il 4.7% di share.
Canale 5: Chi vuol essere milionario, il game show condotto da Gerry Scotti ha incollato alla tv 1.851.000 spettatori con uno share del 14.9%.
Italia 1: Le Iene presentano Inside, lo speciale “Piccoli grandi eroi” ha interessato 916.000 spettatori con il 8.2%.
La7: Don’t say a word, il film del 2001 diretto da Gary Fleder, basato sull’omonimo romanzo di Andrew Klavan con protagonista Michael Douglas ha tenuto col fiato sospeso 287.000 spettatori con il 1.6%.
Tv8: GP Brasile, la gara di Moto Gp in Brasile ha appassionato 807.000 spettatori con il 4.2% di audience.
Nove: Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto ha intrattenuto 1.630.000 spettatori con il 9.1% e 728.000 spettatori con il 6.9% nella parte chiamata Il Tavolo.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- Affari Tuoi: 4.919.000 spettatori con il 24.9% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.564.000 spettatori con il 23.1% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 22 marzo 2026
RAI 1
- Domenica In: 2.528.000 spettatori con il 21.8% nella prima parte dalle 14:31 alle 15:17 e 1.959.000 spettatori con il 18.9% nella seconda parte dalle 15:22 alle 16:50;
- Da noi a ruota libera: 1.776.000 spettatori (16%) di share.
Canale 5
- La forza di una donna: 2.015.000 spettatori (19%) di share;
- Verissimo: 1.914.000 spettatori pari al 18.9% nella prima parte dalle 16 alle 17:04 e 1.749.000 spettatori pari al 16.4% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.