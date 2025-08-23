Ascolti tv di venerdì 22 agosto 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Era ora” contro “Only You“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 22 agosto 2025?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Era ora vs Only You. Auditel ieri sera, 22 agosto 2025

Sfida Rai1 e Canale 5: “Era ora” contro “Only You”. Chi ha vinto?

Rai1: Era ora, il film del 2022, diretto da Alessandro Aronadio con protagonista Edoardo Leo ha interessato 1.566.000 spettatori pari al 13.1% di share.



Rai 2: The Americas, l’ultima puntata dei documentari che hanno esplorato le meraviglie naturali dei due emisferi del continente americano ha incuriosito 719.000 spettatori (5.3%).

Rai 3: Atletica Diamond League, la serie di meeting internazionali di atletica leggera ha registrato 532.000 spettatori con il 5.3%.

Rete 4: The Impossible, il film spagnolo del 2012 diretto da Juan Antonio Bayona, interpretato da Naomi Watts e Ewan McGregor ha coinvolto 643.000 spettatori con il 5.3% di share.

Canale 5: Only You, il film commedia romantica diretto dal regista Norman Jewison ha emozionato 1.534.000 spettatori con uno share del 13%.

Italia 1: Chicago Fire, la tredicesima stagione della serie tv ambientata nella caserma 51 ha appassionato 860.000 spettatori (share 7.1%).

La7: Nel centro del mirino, il film del 1993 diretto da Wolfgang Petersen, con Clint Eastwood, John Malkovich e Rene Russo ha tenuto col fiato sospeso 457.000 spettatori e il 3.9%.

Tv8: Italia’s Got Talent, il viaggio alla ricerca del talento ha fatto compagnia a 430.000 spettatori con il 3.5% di share.

Nove: Comedy Match: il programma televisivo italiano di genere comico condotto da Katia Follesa ha strappato un sorriso 452.000 spettatori con uno share del 3.6%.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 22 agosto 2025

RAI 1

Don Matteo : 0.000.000 spettatori con l’ 0.00 % nel primo episodio e 0.000.000 spettatori con l’ 0.00 % nel secondo episodio;

: spettatori con l’ % nel primo episodio e spettatori con l’ % nel secondo episodio; Estate in Diretta: 0.000.000 con il 0.00%.

CANALE 5