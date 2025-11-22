Ascolti tv di venerdì 21 novembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “The Voice Senior” contro “Tradimento“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 21 novembre 2025?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: The Voice Senior vs Tradimento. Auditel ieri sera, 21 novembre 2025

Sfida Rai1 e Canale 5: “The Voice Senior” contro “Tradimento”. Chi ha vinto?

Rai1: The Voice Senior, la prima puntata del talent show condotto da Antonella Clerici ha incollato alla tv 2.696.000 spettatori pari al 21.8% di share.



Rai 2: Charlie’s Angels, il film del 2019 scritto e diretto da Elizabeth Banks con Kristen Stewart, Ella Balinska e Naomi Scott ha interessato 600.000 spettatori (3.5%).

Rai 3: Far West, la nuova stagione del programma di Flavio Sottile tra inchieste, storie e approfondimenti ha informato 459.000 spettatori con il 3%.

Rete 4: Quarto Grado, l’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha attirato l’attenzione di 1.031.000 spettatori con il 7.9% di share.

Canale 5: Tradimento, i nuovi episodi della serie tv turca hanno appassionato 2.016.000 spettatori con uno share del 15.4%.

Italia 1: Le Iene presentano Inside, il programma di inchieste ha registrato 804.000 spettatori (share 6.2%).

La7: Propaganda Live, l’appuntamento con l’informazione per raccontare l’Italia tra giornalismo e ironia condotto da Diego Bianchi ha raccolto 755.000 spettatori e il 5.6%.

Tv8: Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883, la serie tv dedicata alla storia degli 883 di Max Pezzali ha fatto compagnia a ottiene 545.000 spettatori (2.9%) nel primo episodio e 661.000 spettatori (4.4%) nel secondo episodio.

Nove: Fratelli di Crozza: la nuova puntata del one man show con Maurizio Crozza ha intrattenuto 979.000 spettatori con uno share del 5.5%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari tuoi di Stefano De Martino: 3.307.000 spettatori con 29.1% di Auditel.

Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.923.000 spettatori con il 17.1% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 21 novembre 2025

RAI 1

La Volta Buona : 1.540.000 spettatori con lo 13 %;

: spettatori con lo %; Il Paradiso delle Signore : 1.255.000 spettatori con lo 12.3 %;

: spettatori con lo %; Coppa Davis – Berrettini-Collignon: 1.353.000 spettatori con il 13.7%.

CANALE 5