Ascolti tv sabato 21 febbraio 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “L’Eredità” contro “C’è posta per te“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 21 febbraio 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: L’Eredità, lo speciale del game show condotto da Marco Liorni ha appassionato 2.024.000 spettatori pari al 13.6% di share.

Su Rai 2: Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, le gare della XXV Giochi olimpici invernali hanno intrattenuto 1.963.000 spettatori pari al 11.1%.

Rai 3: Quel pomeriggio di un giorno da cani, il film del 1975 diretto da Sidney Lumete sceneggiato da Frank Pierson con protagonista Al Pacino ha coinvolto 0.000.000 spettatori e il 0.00% di share.

Rete 4: I due superpiedi quasi matti, il film del 1977 diretto da E.B. Clucher con protagonisti Bud Spencer e Terence Hill ha strappato un sorriso a 727.000 spettatori pari al 4.7% di share.

Canale 5: C’è posta per te, la settima puntata della nuova edizione del people show di Maria De Filippi ha incollato alla tv 3.930.000 spettatori con uno share del 28.4%.

Italia 1: La piccola boss, il film del 2019, diretto da Tina Gordon Chism, con Regina Hall e Issa Rae ha divertito 725.000 spettatori con il 4.4%.

La7: In altre parole, il programma televisivo italiano di genere talk show e rotocalco condotto da Massimo Gramellini ha raccolto 1.136.000 spettatori con il 6.3% nella prima parte e 645.000 spettatori con il 4.6% nella seconda parte.

Tv8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti, il programma che vede quattro ristoranti della stessa zona messi in competizione tra loro per stabilire quale sia il migliore ha interessato 396.000 spettatori (2.2%).

Nove: Accordi & Disaccordi, il programma di attualità condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi ha fatto compagnia 440.000 spettatori con 2.9% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.138.000 spettatori con il 22.6 % di share;

: spettatori con il di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 3.989.000 spettatori con il 21.8% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 14 febbraio 2026

RAI 1

Bar Centrale : 0.000.000 spettatori ( 0.00 % );

: spettatori ( ); Passaggio a Nord Ovest : 0.000.000 spettatori ( 0.00 %);

: spettatori ( %); A Sua Immagine : 0.000.000 spettatori ( 0.00 %);

: spettatori ( %); Ciao Maschio: 0.000.000 spettatori (0.00%) nella prima parte e 0.000.000 spettatori (0.00%) nella seconda parte.

CANALE 5