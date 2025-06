Ascolti tv di venerdì 20 giugno 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Tim Summer Hits” contro “Tradimento“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 20 giugno 2025?

Rai1: Tim Summer Hits 2025, l’evento musicale estivo condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu ha raccolto 2.593.000 spettatori pari al 18.7% di share.



Rai 2: Nino Benvenuti, una leggenda italiana, il film documentario che racconta la storia e imprese del pugile Nino Benvenuti ha interessato 235.000 spettatori (1.6%).

Rai 3: FarWest, il programma televisivo di attualità, con inchieste giornalistiche di varia natura e fatti di cronaca condotto da Salvo Sottile ha registrato 592.000 spettatori con il 4.5%.

Rete 4: Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca più recente ha tenuto col fiato sospeso 1.285.000 spettatori con il 11% di share.

Canale 5: Tradimento, i nuovi episodi della serie turca hanno appassionato 2.156.000 spettatori con uno share del 16.7%.

Italia 1: Flamengo – Chelsea, la partita che vale per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta del Mondiale per Club ha incollato alla tv 634.000 spettatori (share 4.3%).

La7: Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi ‘Zoro’ e Marco Dambriosio ‘Makkox’, Francesca Schianchi, Paolo Celata ha incuriosito 413.000 spettatori e il 3.6%.

Tv8: Italia’s Got Talent – Best Of, una raccolta delle migliori esibizioni sul palco del talent show ha fatto compagnia a 323.000 spettatori con il 2.3% di share.

Nove: I Migliori Fratelli di Crozza: il best of del one man show di Maurizio Crozza ha divertito 421.000 spettatori con uno share del 2.8%.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 20 giugno 2025

