Ascolti tv venerdì 20 febbraio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “L’Eredità” contro “Io sono Farah”. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 20 febbraio 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai1: L’Eredità, lo speciale del game show condotto da Marco Liorni ha incollato alla tv 2.563.000 spettatori pari al 17.4% di share.



Rai 2: Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, le gare dei XXV Giochi olimpici invernali, noti anche come Milano Cortina 2026, hanno attiarto l’attenzione di 2.488.000 spettatori (12.6%).

Rai 3: Cattiverie a domicilio, il film del 2023 diretto da Thea Sharrock con Jessie Buckley e Olivia Colman ha strappato un sorriso a 803.000 spettatori con il 4.4%.

Rete 4: Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha raccolto 1.147.000 spettatori con il 8.9% di share.

Canale 5: Io sono Farah, i nuovi episodi della soap turca hanno appassionato 2.063.000 spettatori con uno share del 15.1%.

Italia 1: Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, il film del 2017 diretto da Joachim Rønning con Johnny Depp e Orlando Bloom ha tenuto col fiato sospeso 1.008.000 spettatori (share 6.1%).

La7: Propaganda Live, il programma televisivo italiano di genere talk show condotto da Diego Bianchi (detto Zoro) ha fatto compagnia a 880.000 spettatori e il 6.6%.

Tv8: Cucine da incubo, il programma che porta lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo nelle peggiori cucine d’Italia nel tentativo di riorganizzarle e farle rifiorire ha interessato 295.000 spettatori con uno share del 1.8%.

Nove: I migliori Fratelli di Crozza: il best of del one man show con Maurizio Crozza ha divertito 409.000 spettatori con uno share del 2.3%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari Tuoi di Stefano De Martino: 4.728.000 spettatori con il 22.9% di share.

Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.648.000 spettatori con il 22.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 20 febbraio 2026

RAI 1

La volta buona : 1.843.000 spettatori con il 15.9 % nella prima parte dalle 14:11 alle 15:31 e 1.765.000 spettatori con il 18.3 % nella seconda parte dalle 15:31 alle 16;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:11 alle 15:31 e spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:31 alle 16; Il Paradiso delle Signore : 1.678.000 spettatori con il 17.6 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 1.844.000 spettatori con il 19.1% nella presentazione dalle 16:55 alle 17:49 e 2.301.000 spettatori con il 20.5% dalle 17:49 alle 18:37.

CANALE 5