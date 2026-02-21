Ascolti tv venerdì 20 febbraio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “L’Eredità” contro “Io sono Farah”. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 20 febbraio 2026?
Rai1: L’Eredità, lo speciale del game show condotto da Marco Liorni ha incollato alla tv 2.563.000 spettatori pari al 17.4% di share.
Rai 2: Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, le gare dei XXV Giochi olimpici invernali, noti anche come Milano Cortina 2026, hanno attiarto l’attenzione di 2.488.000 spettatori (12.6%).
Rai 3: Cattiverie a domicilio, il film del 2023 diretto da Thea Sharrock con Jessie Buckley e Olivia Colman ha strappato un sorriso a 803.000 spettatori con il 4.4%.
Rete 4: Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha raccolto 1.147.000 spettatori con il 8.9% di share.
Canale 5: Io sono Farah, i nuovi episodi della soap turca hanno appassionato 2.063.000 spettatori con uno share del 15.1%.
Italia 1: Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, il film del 2017 diretto da Joachim Rønning con Johnny Depp e Orlando Bloom ha tenuto col fiato sospeso 1.008.000 spettatori (share 6.1%).
La7: Propaganda Live, il programma televisivo italiano di genere talk show condotto da Diego Bianchi (detto Zoro) ha fatto compagnia a 880.000 spettatori e il 6.6%.
Tv8: Cucine da incubo, il programma che porta lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo nelle peggiori cucine d’Italia nel tentativo di riorganizzarle e farle rifiorire ha interessato 295.000 spettatori con uno share del 1.8%.
Nove: I migliori Fratelli di Crozza: il best of del one man show con Maurizio Crozza ha divertito 409.000 spettatori con uno share del 2.3%.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?
Affari Tuoi di Stefano De Martino: 4.728.000 spettatori con il 22.9% di share.
Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.648.000 spettatori con il 22.7% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 20 febbraio 2026
RAI 1
- La volta buona: 1.843.000 spettatori con il 15.9% nella prima parte dalle 14:11 alle 15:31 e 1.765.000 spettatori con il 18.3% nella seconda parte dalle 15:31 alle 16;
- Il Paradiso delle Signore: 1.678.000 spettatori con il 17.6%;
- Vita in diretta: 1.844.000 spettatori con il 19.1% nella presentazione dalle 16:55 alle 17:49 e 2.301.000 spettatori con il 20.5% dalle 17:49 alle 18:37.
CANALE 5
- Beautiful: 2.228.000 telespettatori con uno share del 17.1%;
- Io Sono Farah: 2.307.000 con uno share del 18.4%;
- Forbidden Fruit: 2.474.000 spettatori e il 20.6% di share;
- Uomini e donne: 2.448.000 con uno share del 22.9%;
- La forza di una donna: 2.316.000 spettatori e il 24.3%;
- Amici di Maria: 1.710.000 con uno share del 17.9%;
- Dentro la notizia: 1.477.000 spettatori pari al 15.5% nella prima parte dalle 16:54 alle 17:25 e 1.438.000 spettatori pari al 13.7% nella seconda parte chiamata Le Voci .