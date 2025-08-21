Ascolti tv di mercoledì 20 agosto 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Ho fatto 13! I Festival di Pippo Baudo” contro “La ragazza alla pari“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 20 agosto 2025? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: Ho fatto 13! I Festival di Pippo Baudo vs Fragili 2. Auditel del 20 agosto 2025

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Ho fatto 13! I Festival di Pippo Baudo” contro “La ragazza alla pari”. Chi ha vinto?

Rai 1: Ho fatto 13! I Festival di Pippo Baudo, lo speciale per celebrare i Festival di Pippo Baudo, il conduttore più iconico della kermesse, ha incuriosito 1.683.000 spettatori pari allo 13.7% di share.

Su Rai 2: Rocco Schiavone, le repliche della serie tratta dalle opere letterarie di Antonio Manzini con protagonista Marco Giallini ha tenuto col fiato sospeso 912.000 spettatori pari al 6.6%.

Rai 3: Sweet Country, il film del 2017 diretto da Warwick Thornton ha attirato l’attenzione di 216.000 spettatori pari allo 2% di share.

Rete 4: Zona Bianca, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi ha informato 601.000 telespettatori pari ad uno share del 5.5%.

Canale 5: La ragazza alla pari, la serie tv con protagonisti Ludmilla Makowski, Margot Pue e RipleyBarden ha coinvolto 1.583.000 spettatori con uno share del 15.7%.

Italia 1: Chicago Med, la serie tv statunitense creata da Dick Wolf e Matt Olmstead ha appassionato 909.000 spettatori con il 7.2% di audience.

La7: La torre di Babele: il nuovo programma di Corrado Augias ha registrato 479.000 spettatori con il 3.5%.

Tv8: Il tempo delle mele, il film del 1980 diretto da Claude Pinoteau con protagonisti Sophie Marceau e Denise Grey ha emozionato 233.000 spettatori con il 1.9% di share.

Nove: Ex, il film del 2009, diretto e co-sceneggiato da Fausto Brizzi con protagonisti Silvio Orlando, Nancy Brilli e Vincenzo Salemme ha divertito 364.000 spettatori (3%).

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 20 agosto 2025

RAI 1

Estate in diretta : 1.380.000 spettatori con il 14.1 % di share;

: spettatori con il di share; Funerali di Pippo Baudo: 2.202.000 spettatori con il 25.7%.

CANALE 5