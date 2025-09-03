Ascolti tv di martedì 2 settembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “La ragazza della palude” contro “La notte nel cuore“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 2 settembre 2025? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Rai 1: La ragazza della palude, il film del 2022 diretto da Olivia Newman con Daisy Edgar-Jones e Taylor John Smith ha tenuto col fiato sospeso 2.200.000 spettatori pari al 15% di share.
Su Rai 2: Basket Europei Maschili, la partita Italia-Spagna ha raccolto 1.076.000 spettatori pari al 6.1% di audience.
Rai 3: Finale a sorpresa, il film del 2021, diretto da Rich Newey, con Amy Acker e Warren Christie ha coinvolto 343.000 spettatori con il 2.2% di auditel.
Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il programma Videonews tra informazione e attualità condotto da Bianca Berlinguer ha informato 654.000 telespettatori pari ad uno share del 5.5%.
Canale 5: La notte nel cuore, la serie tv drammatica turca ha appassionato 2.046.000 spettatori con uno share del 15.4%.
Italia 1: Yoga Radio Estate 2025, l’evento musicale dell’estate di Radio Bruno con Rebecca Staffelli e Stefano Corti ha fatto compagnia a 802.000 spettatori con il 6.2% di share.
La7: In onda, il talk dedicato a vari temi di attualità politica e sociale condotto da Marianna Aprile e Luca Telese ha registrato 822.000 spettatori con 4.7%.
Tv8: Radio Zeta Future Hits Live 2025, il festival della musica della Generazione Zeta ha intrattenuto 231.000 spettatori con il 1.5% di share.
Nove: Comedy Match – Best of, il meglio del programma televisivo italiano di genere comico condotto da Katia Follesa ha divertito 484.000 spettatori (pari al 3.2% di audience).
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 2 settembre 2025
RAI 1
- Don Matteo raccoglie 925.000 spettatori con il 10.4%;
- Il Paradiso delle Signore: 736.000 spettatori con il 10.4%;
- Estate in diretta: 1.333.000 spettatori con un 17.3% di share.
CANALE 5
- Beautiful: 1.949.000 telespettatori con uno share del 17.4%;
- Forbidden Fruit: 1.899.000 spettatori e il 19.8% di share;
- If You Love: 1.743.000 spettatori e il 21.9% di share;
- La forza di una donna: 1.732.000 spettatori e il 24%;
- Dentro la notizia ha informato: da 1.217.000 spettatori pari al 17.8% nella prima parte e 1.190.000 spettatori pari al 15.6% nella seconda parte.