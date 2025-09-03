Ascolti tv di martedì 2 settembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “La ragazza della palude” contro “La notte nel cuore“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 2 settembre 2025? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: La ragazza della palude vs La notte nel cuore. Auditel del 2 settembre 2025

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “La ragazza della palude“ contro “La notte nel cuore”. Chi ha vinto?

Rai 1: La ragazza della palude, il film del 2022 diretto da Olivia Newman con Daisy Edgar-Jones e Taylor John Smith ha tenuto col fiato sospeso 2.200.000 spettatori pari al 15% di share.

Su Rai 2: Basket Europei Maschili, la partita Italia-Spagna ha raccolto 1.076.000 spettatori pari al 6.1% di audience.

Rai 3: Finale a sorpresa, il film del 2021, diretto da Rich Newey, con Amy Acker e Warren Christie ha coinvolto 343.000 spettatori con il 2.2% di auditel.

Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il programma Videonews tra informazione e attualità condotto da Bianca Berlinguer ha informato 654.000 telespettatori pari ad uno share del 5.5%.

Canale 5: La notte nel cuore, la serie tv drammatica turca ha appassionato 2.046.000 spettatori con uno share del 15.4%.

Italia 1: Yoga Radio Estate 2025, l’evento musicale dell’estate di Radio Bruno con Rebecca Staffelli e Stefano Corti ha fatto compagnia a 802.000 spettatori con il 6.2% di share.

La7: In onda, il talk dedicato a vari temi di attualità politica e sociale condotto da Marianna Aprile e Luca Telese ha registrato 822.000 spettatori con 4.7%.

Tv8: Radio Zeta Future Hits Live 2025, il festival della musica della Generazione Zeta ha intrattenuto 231.000 spettatori con il 1.5% di share.

Nove: Comedy Match – Best of, il meglio del programma televisivo italiano di genere comico condotto da Katia Follesa ha divertito 484.000 spettatori (pari al 3.2% di audience).

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 2 settembre 2025

RAI 1

Don Matteo raccoglie 925.000 spettatori con il 10.4 %;

Il Paradiso delle Signore : 736.000 spettatori con il 10.4 %;

Estate in diretta: 1.333.000 spettatori con un 17.3% di share.

CANALE 5