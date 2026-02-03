Ascolti tv di lunedì 2 febbraio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “La Preside” contro il “Zelig 30“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 2 febbraio 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: La Preside vs Zelig 30 – Auditel ieri sera, 2 febbraio 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “La Preside” contro “Zelig 30”. Chi ha vinto?

Rai 1: La Preside, il gran finale della serie tv con protagonista Luisa Ranieri ha appassionato 4.633.000 spettatori pari al 27.3% di share.

Su Rai 2: John Wick 3 – Parabellum, film del 2019 diretto da Chad Stahelski con protagonista Keanu Reeves ha tenuto col fiato sospeso 442.000 spettatori pari al 2.4%.

Rai 3: Lo stato delle cose, il programma di informazione ed attualità condotto da Massimo Giletti ha informato 1.012.000 spettatori (6.6%).

Rete 4: Quarta Repubblica, il programma di attualità condotto da Nicola Porro dedicato alla politica ed economia ha registrato 700.000 spettatori (5.3%).

Canale 5: Zelig 30, il programma televisivo italiano di genere comico condotto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio ha divertito 2.623.000 spettatori con uno share dello 20.6%.

Italia 1: Taken – La vendetta, il film del 2012, diretto da Olivier Megaton e sceneggiato da Luc Besson, con Liam Neeson ha appassionato 1.014.000 spettatori con il 5.4%.

La7: La Torre di Babele, il programma storico, culturale, politico, economico condotto da Corrado Augias ha fatto compagnia a 825.000 spettatori e lo 4.2%.

Tv8: Bruno Barbieri – 4 Hotel, il programma che vede quattro proprietari di alberghi, della stessa area geografica, sfidarsi per dimostrare l’eccellenza della propria attività ha incuriosito 379.000 spettatori con 2.3% di share.

Nove: Alive – I sopravvissuti delle Ande, il secondo lungometraggio sulla squadra di rugby uruguagia il cui aereo si schiantò sulle Ande nel 1972 ha interessato 221.000 spettatori con lo 1.5% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 5.261.000 spettatori con il 24.7 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.367.000 spettatori con il 25.3% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 2 febbraio 2026

RAI 1

La volta buona : 1.524.000 spettatori con il 13.7 % nella prima parte e 1.495.000 spettatori con il 15.6 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 1.541.000 spettatori con lo 16.9 %;

: spettatori con lo %; Vita in diretta: 1.700.000 spettatori con il 18.2% nella presentazione dalle 16:55 alle 17:49 e 2.380.000 spettatori con il 21.1% dalle 17:49 alle 18:37.

CANALE 5