Ascolti tv di martedì 2 dicembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “L’altro ispettore” contro “La notte nel cuore“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 2 dicembre 2025? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv ieri sera: L’altro ispettore vs La notte nel cuore. Auditel del 2 dicembre 2025
Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “L’altro ispettore“ contro “La notte nel cuore”. Chi ha vinto?
Rai 1: L’altro ispettore, la nuova fiction di Rai 1 che parla di sicurezza sul lavoro, basata sui romanzi di Pasquale Sgrò con protagonista Alessio Vassallo ha fatto compagnia a 3.184.000 spettatori pari al 18% di share.
Su Rai 2: Belve, le nuove interviste di Francesca Fagnani hanno intrattenuto alla tv 1.390.000 spettatori pari al 8.9% di audience.
Rai 3: Amore Criminale, la nuova stagione del programma dedicato alla vittime di femminicidio raccontato da Veronica Pivetti ha tenuto col fiato sospeso 776.000 spettatori con il 4.3% di auditel.
Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il programma Videonews tra informazione e attualità condotto da Bianca Berlinguer ha raccolto 562.000 telespettatori pari ad uno share del 4.2%.
Canale 5: La notte nel cuore, i nuovi episodi della serie tv turca hanno appassionato 2.511.000 spettatori con uno share del 16.5%.
Italia 1: Juventus-Udinese, la partita degli Ottavi di finale di Coppa Italia 2025 ha incollato alla tv 2.623.000 spettatori con il 12.8% di share.
La7: Dimartedì, l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità condotto da Giovanni Floris ha informato 1.278.000 spettatori con 7.6%.
Tv8: X Factor, la nuova edizione del talent show musicale ha interessato 555.000 spettatori con il 3.6% di share.
Nove: Only Fun – Comico Show, lo show riunisce alcuni dei volti più amati della comicità italiana in una serie di esibizioni dal vivo tra monologhi, sketch, imitazioni e momenti musicali ha divertito 533.000 spettatori (pari al 3.1% di audience).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?
- Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.631.000 spettatori con il 21% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.743.000 spettatori con il 26.2% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 2 dicembre 2025
RAI 1
- La volta buona raccoglie 1.655.000 spettatori con il 15.1%;
- Il Paradiso delle Signore: 1.637.000 spettatori con il 18.6%;
- Vita in diretta: 2.294.000 spettatori con un 19.4% di share.
CANALE 5
- Grande Fratello: 1.935.000 con uno share del 15.5%;
- Beautiful: 2.075.000 telespettatori con uno share del 17.1%;
- Forbidden Fruit: 2.252.000 spettatori e il 19.4% di share;
- Uomini e Donne: 2.373.000 spettatori e il 23.2% di share
- La forza di una donna: 2.019.000 spettatori e il 22.5%;
- Amici: 1.464.000 spettatori (16.8%);
- Dentro la notizia: 1.477.000 spettatori pari al 16% nella prima parte e 1.637.000 spettatori pari al 16.1% nella seconda parte chiamata Le Voci.