Ascolti tv giovedì 2 aprile 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Qualcosa di lilla” contro “Stanno tutti invitati“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 2 aprile 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Qualcosa di lilla vs Stanno tutti invitati. Auditel ieri sera, 2 aprile 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Qualcosa di lilla” contro “Stanno tutti invitati”. Chi ha vinto?

Rai1: Qualcosa di lilla, il film diretto da Isabella Leoni dedicato alle malattie legate ai disturbi alimentari ha interessato 1.934.000 spettatori pari all’11.9% di share.



Rai 2: Ore 14 Sera, il programma dedicato ai casi di cronaca di maggior attualità, attraverso testimonianze e inchieste condotto da Milo Infante ha coinvolto 846.000 spettatori pari al 6.3% di Audience.

Rai 3: Splendida Cornice, il people show condotto da Geppy Cucciari che coniuga cultura, arte e attualità con ironia e leggerezza ha fatto compagnia a 1.140.000 spettatori con lo 7.6%.

Rete 4: Dritto e Rovescio, il programma televisivo di genere talk show, politico e rotocalco condotto da Paolo Del Debbio ha registrato 800.000 spettatori con il 6.2% di share.

Canale 5: Stanno tutti invitati, la prima puntata del nuovo programma che celebra i 25 anni di carriera del duo comico ha intrattenuto 2.620.000 spettatori con uno share del 20%.

Italia 1: Lucy, il film del 2014 scritto e diretto da Luc Besson con protagonista Scarlett Johansson ha tenuto col fiato sospeso 951.000 spettatori (share 5.3%).

La7: Piazza Pulita, il programma televisivo settimanale di attualità e approfondimento condotto da Corrado Formigli ha informato 1.002.000 spettatori e il 7.4%.

Tv8: Attacco al potere – Olympus Has Fallen, il film del 2013 diretto da Antoine Fuqua con protagonista Gerard Butler ha appassionato 315.000 spettatori con uno share del 1.9%.

Nove: Cash or Trash – La Notte dei Tesori: il programma di aste condotto da Paolo Conticini ha divertito 420.000 spettatori con uno share del 2.5%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 4.579.000 spettatori con il 23.4 % di share;

: spettatori con il % di share; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.678.000 spettatori con il 24% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 2 aprile 2026

RAI 1

La volta buona : 1.471.000 spettatori con il 13% nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e 1.551.000 spettatori con il 16.5 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16;

: spettatori con il nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16; Il Paradiso delle Signore : 1.449.000 spettatori con il 17 %;

: spettatori con il %; Vita in Diretta: 1.462.000 spettatori con il 17.7% nella presentazione dalle 16:55 alle 17:49 e 1.738.000 spettatori con il 19% dalle 17:49 alle 18:38.

CANALE 5