Ascolti tv di lunedì 2 agosto 2021: la sfida era tra Rai1 e Canale 5. Da una lato il film The Help dall’altro il film Terapia di coppia per amanti. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 2 agosto 2021? Scopriamo tutti i dati Auditel della prima serata facendo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Ecco per voi tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: The Help vs Terapia di coppia per amanti. Auditel ieri sera, 2 agosto 2021

Il film Premio Oscar The Help batte Terapia di coppia per amanti.

Rai 1: The Help, il film Premio Oscar del 2011 diretto da Tate Taylor ha emozionato 2.564.000 spettatori pari al 16.35%. Nel cast: Emma Stone, Viola Davis, Bryce Dallas Howard, Jessica Chasta.

Su Rai 2: Olimpiadi di Tokyo 2020 – Il circolo degli anelli, lo speciale dedicato alle gare e le medaglie della giornata di oggi ha registrato 1.416.000 spettatori pari al 9.06% di share.

Rai 3: Report, le inchieste giornalistiche raccontate da Sigfrido Ranucci hanno incuriosito una media di 1.095.000 spettatori per uno share del 6.29%.

Rete 4: Controcorrente, il talk show, politico e rotocalco condotto da Veronica Gentili ha informato una media di 855.000 spettatori. Share 5.53%.

Canale 5: Terapia di coppia per amanti, la commedia del 2017 diretta da Alessio Maria Federici ha divertito 1.404.000 spettatori pari al 8.22% di share. Nel cast: Ambra Angiolini e Pietro Sermonti.

Italia 1: Freedom oltre il confine: il programma di divulgazione condotto da Roberto Giacobbe ha informato una media di 691.000 spettatori pari al 4.76% di share.

La7: Il socio: il film del 1993 diretto da Sydney Pollack ha attirato l’attenzione di 475.000 spettatori pari a 3.23% di share. Nel cast: Tom Cruise, Gene Hackman e Jeanne Tripplehorn.

Tv8: Gomorra – La serie: la serie televisiva italiana di genere gangster, liberamente ispirata all’omonimo best seller di Roberto Saviano, ha appassionato 555.000 spettatori. Share dell’3.25%.

Nove: Lara Croft Tomb Raider – La culla della vita: il film del 2003 diretto da Jan De Bont ha tenuto col fiato sospeso una media di 331.000 spettatori per l’2% di share. Nel cast: Angelina Jolie.

Ascolti Tv, dati DayTime Pomeriggio, 2 agosto

RAI 1

Il pranzo è servito : 1.096.000 spettatori pari al 8.54% della platea.

: 1.096.000 spettatori pari al 8.54% della platea. Il paradiso delle signore : 883.000 spettatori con il 8.38% di share.

: 883.000 spettatori con il 8.38% di share. Estate in diretta: 792.000 spettatori pari al 8.69% della platea

CANALE 5