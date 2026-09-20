Ascolti tv sabato 19 settembre 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “BYD Music Awards 2026” contro “Grande Fratello Vip 2026“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 19 settembre 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: BYD Music Awards vs Pooh 60 – Grande Fratello Vip | Auditel ieri sera, 19 settembre 2026

Sfida Rai1 vs Canale 5: “BYD Music Awards 2026” contro “Grande Fratello Vip 2026”. Chi ha vinto?

Rai 1: BYD Music Awards 2026, la grande festa in musica condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada ha intrattenuto 2.219.000 spettatori pari al 20.5% di share. Due serate da primato negli ascolti per i BYD Music Awards: l’edizione che ha celebrato i vent’anni dell’evento ha conquistato il pubblico TV. Anche la serata di ieri, in diretta su Rai1, ha vinto negli ascolti, con quasi il 21% di share. Un risultato che premia la grande Festa della musica italiana e la coppia Carlo Conti–Vanessa Incontrada. Appuntamento al 2027!!!!

Su Rai 2: NCIS: Unità anticrimine, la serie tv di genere poliziesco, creata da Donald P. Bellisario e Don McGill, ha tenuto col fiato sospeso 559.000 spettatori pari al 3.8%.

Rai 3: Blu notte, il programma che vede Carlo Lucarelli raccontare e analizzare i crimini e misteri del nostro Paese ha interessato 783.000 spettatori e il 6.5% di share.

Rete 4: La promessa, la soap opera di successo ha coinvolto 737.000 spettatori pari al 5.4% di share.

Canale 5: Grande Fratello Vip 2026, la seconda puntata del reality show condotto da Ilary Blasi ha incollato alla tv 1.532.000 spettatori con uno share del 15.8%.

Italia 1: San Andreas, il film del 2015 diretto da Brad Peyton con protagonista Dwayne Johnson ha appassionato 855.000 spettatori con il 6.3%.

La7: In altre parole, il programma culturale condotto da Massimo Gramellini ha raccolto 887.000 spettatori con il 5.8% nella prima parte e 472.000 spettatori con il 4.1% nella seconda parte chiamata In Altre Parole… Ancora.

Tv8: I delitti del Barlume, la serie televisiva italiana prodotta dalla Palomar ha incuriosito 206.000 spettatori (2.2%).

Nove: Accordi & Disaccordi, il programma condotto da Luca Sommi che racconta i temi d’attualità con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi ha fatto compagnia a 420.000 con 3.3% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 3.644.000 spettatori con il 23.2 % di share;

: spettatori con il di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.040.000 spettatori con il 25.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 19 settembre 2026

RAI 1

Linea Blu – Porti d’Italia : 1.316.000 spettatori ( 12 %);

: spettatori ( %); Passaggio a Nord Ovest : 997.000 spettatori ( 10.7 %);

: spettatori ( %); A Sua Immagine : 815.000 spettatori ( 10.2 %);

: spettatori ( %); Navigando lungocosta : 768.000 spettatori ( 9.8 %);

: spettatori ( %); Musica mia: 799.000 spettatori (9.9%).

CANALE 5