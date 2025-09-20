Ascolti tv di venerdì 19 settembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Suzuki Jukebox – La notte delle hit” contro “Tradimento“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 19 settembre 2025?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai1: Suzuki Jukebox – La notte delle hit, lo show musicale condotto da Antonella Clerici e Clementino ha incollato alla tv 2.153.000 spettatori pari al 15.9% di share.



Rai 2: Race for Glory – Audi vs Lancia, il film dedicato all’incredibile storia del Campionato del mondo di rally del 1983 ha interessato 622.000 spettatori (4.1%).

Rai 3: Kaboul, il film thriller geopolitico in 6 episodi che segue la caduta di Kabul nell’agosto 2021 ha coinvolto 363.000 spettatori con il 2.3%.

Rete 4: Quarto Grado, l’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha informato 1.001.000 spettatori con il 8.4% di share.

Canale 5: Tradimento, i nuovi episodi della serie tv turca hanno appassionato 1.986.000 spettatori con uno share del 15.4%.

Italia 1: Citadel, la prima stagione della serie action-thriller dei fratelli Russo, con protagonisti Richard Madden e Priyanka Chopra ha tenuto col fiato sospeso 667.000 spettatori (share 4.3%).

La7: Propaganda Live, l’appuntamento con l’informazione per raccontare l’Italia tra giornalismo e ironia condotto da Diego Bianchi ha raccolto 842.000 spettatori e il 7.3%.

Tv8: Pechino Express, il game reality condotto da Costantino della Gherardesca ha incuriosito 546.000 spettatori con il 3.8% di share.

Nove: Giorgio Panariello – La favola mia: lo show del comico e conduttore che presenta le sue famose imitazioni con divertenti considerazioni sulla sua vita e sulla società odierna ha fatto compagnia a 660.000 spettatori con uno share del 4.4%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari tuoi di Stefano De Martino: 3.807.000 spettatori con 21.5% di Auditel.

Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.335.000 spettatori con il 24.5% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 19 settembre 2025

