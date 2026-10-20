Ascolti tv 19 ottobre 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “I casi di Teresa Battaglia” contro il “Grande Fratello Vip“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 19 ottobre 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: I casi di Teresa Battaglia vs Grande Fratello Vip – Auditel ieri sera, 19 ottobre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “I casi di Teresa Battaglia” contro “Grande Fratello Vip 2026”. Chi ha vinto?

Rai 1: I casi di Teresa Battaglia , la nuova stagione della serie tv italiana tratta dalla saga letteraria di Ilaria Tuti con protagonista Elena Sofia Ricci ha appassionato 3.355.000 spettatori pari al 21% di share.

Su Rai 2: Formidabile!, il programma condotto da Eleonoire Casalegno che racconta i programma, personaggi e momenti clou della storia di Rai2 ha intrattenuto 294.000 spettatori pari al 1.9%.

Rai 3: Lo stato delle cose, la nuova edizione del programma condotto da Massimo Giletti che racconta i fatti, gli eventi e le storie al centro del dibattito pubblico ha registrato 1.075.000 spettatori (7.6%).

Rete 4: Quarta Repubblica, il programma televisivo italiano di genere talk show, politico e rotocalco condotto da Nicola Porro ha informato 737.000 spettatori (6.1%).

Canale 5: Grande Fratello Vip 2026, l’undicesima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi ha fatto compagnia a 1.870.000 spettatori con uno share dello 17.3%.

Italia 1: G20, il film del 2025 diretto da Patricia Riggen con Viola Davis e Antony Starr ha attirato l’attenzione di 1.034.000 spettatori con il 6.1%.

La7: M – Il figlio del secolo, la miniserie televisiva italo-francese, diretta da Joe Wright e scritta da Stefano Bises e Davide Serino ha tenuto col fiato sospeso 790.000 spettatori e lo 4.8%.

Tv8: GialappaShow, la nuova edizione del programma televisivo italiano di genere commedia e satirico condotto dal Mago Forest ha divertito 755.000 spettatori con 5.2% di share.

Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha incuriosito 494.000 spettatori con lo 2.9% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari Tuoi : 4.661.000 spettatori con il 22.6 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.392.000 spettatori con il 21.4% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 19 ottobre 2026

RAI 1

La volta buona : 1.453.000 spettatori con il 14.4 % nella prima parte e 1.574.000 spettatori con il 19.3 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 1.356.000 spettatori (share 17.7 %);

: spettatori (share %); Vita in Diretta: 1.502.000 spettatori con il 19.9% nella presentazione e 1.855.000 spettatori con il 20.8%.

CANALE 5