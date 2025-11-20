Ascolti tv di mercoledì 19 novembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Il Commissario Montalbano” contro “Gigi e Vanessa insieme“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 19 novembre 2025? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: Il Commissario Montalbano vs Gigi e Vanessa insieme. Auditel del 19 novembre 2025

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il Commissario Montalbano” contro “Gigi e Vanessa insieme”. Chi ha vinto?

Rai 1: Il Commissario Montalbano, la replica della puntata della fiction ispirata ai libri di Andrea Camilleri con protagonista Luca Zingaretti ha appassionato 3.037.000 spettatori pari allo 18.3% di share.

Su Rai 2: L’uomo dei ghiacci, il film del 2021 scritto e diretto da Jonathan Hensleigh con protagonista Liam Neeson ha fatto compagnia a 719.000 spettatori pari al 4.1%.

Rai 3: Chi l’ha visto, il programma dedicato ai casi di persone scomparse e cronaca nera condotto da Federica Sciarelli ha coinvolto 1.491.000 spettatori pari allo 9.5% di share.

Rete 4: Realpolitik!, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate ha registrato 419.000 telespettatori pari ad uno share del 3.3%.

Canale 5: Gigi e Vanessa insieme, il nuovo show con D’Alessio e Incontrada ha intrattenuto 2.817.000 spettatori con uno share del 20.3%.

Italia 1: Terminator – Destino oscuro, il film del 2019 diretto da Tim Miller con protagonisti Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger ha tenuto col fiato sospeso 658.000 spettatori con il 4% di audience.

La7: Una giornata particolare: la nuova edizione del programma di storia e cultura condotto da Aldo Cazzullo ha raccolto 1.040.000 spettatori con il 6%.

Tv8: Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, il programma che vede quattro ristoranti della stessa zona messi in competizione tra loro per stabilire quale sia il migliore ha incuriosito 388.000 spettatori con il 2.7% di share.

Nove: La Corrida, la seconda puntata dello show dei dilettanti allo sbaraglio presentata da Amadeus ha divertito 486.000 spettatori (3.7%).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.580.000 spettatori con il 22.1 % di share.

: spettatori con il % di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.639.000 spettatori con il 27.3% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 19 novembre ottobre 2025

RAI 1

La volta buona : 1.523.000 spettatori con il 14.4 %.

: spettatori con il %. Il Paradiso delle Signore : 1.459.000 spettatori con il 16.8 % di share.

: spettatori con il di share. Vita in diretta: 2.186.000 spettatori con il 19.1% di share.

CANALE 5