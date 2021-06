Gli Europei 2021 (Euro 2020) con il match Spagna-Polonia su Rai 1 contro The Winner Is su Canale 5. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 19 giugno 2021? Scopriamo tutti i dati Auditel della prima serata facendo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Ecco per voi tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv: Europei 2021, Spagna-Polonia vs The Winner Is. Auditel ieri sera, 19 giugno 2021

Europei 2021 Spagna-Polonia vincono contro The Winner Is di Gerry Scotti.

Rai 1: Euro 2020 Spagna-Polonia,, la seconda giornata del gruppo E ha incollato alla tv una media di 4.974.000 spettatori pari al 27.3%. La partita si è conclusa in pareggio: 1-1.

Su Rai 2: Il dolce suono del tradimento, il thriller del 2019 diretto da Tara Cowell ha tenuto col fiato sospeso 1.170.000 spettatori pari al 6.4% di share. Nel cast: Helena Mattsson e Gina Holden.

Rai 3: Ricordati di me, il film del 2003 diretto da Gabriele Muccino ha registrato 697.000 spettatori pari ad uno share del 4%. Nel cast: Fabrizio Bentivoglio, Laura Morante, Silvio Muccino, Monica Bellucci.

Rete 4: Una vita, la soap spagnola nella sua “versione” serale ha coinvolto una media di 814.000 spettatori. Share 4.7%.

Canale 5: The Winner Is, il talent show musicale di Canale 5 condotto da Gerry Scotti ha incollato alla tv 1.881.000 spettatori pari al 13.3% di share.

Italia 1: Shrek 2, il secondo capitolo della saga di Shrek diretto da Andrew Adamson, Kelly Asbury e Conrad Vernon ha divertito 819.000 spettatori pari al 4.5% di share.

La7: Downton Abbey, la serie televisiva britannica in costume ha appassionato 369.000 spettatori pari a 2.4% di share. Nel cast: Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Michelle Dockery.

Tv8: GP Francia – Le qualifiche, le qualifiche del GP di Francia 2021, settima tappa del Mondiale F1, hanno attirato l’attenzione di da 469.000 spettatori. Share dell’2.6%.

Nove: L’assassinio di Melania Rea, lo speciale dedicato alla morte di Melania Rea, uccisa con 35 coltellate, ha tenuto col fiato sospeso una media di 459.000 spettatori per l’2.5 di share.

Ascolti Tv, dati DayTime Pomeriggio, 18 giugno

RAI 1

Linea Blu : 1.845.000 spettatori per il 13.5% di share

: 1.845.000 spettatori per il 13.5% di share A Sua immagine: 827.000 spettatori per il 7% di share.

CANALE 5