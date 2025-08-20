Ascolti tv di martedì 19 agosto 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Amore sul Danubio – Una canzone d’amore” contro “Watson“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 19 agosto 2025? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: Amore sul Danubio – Una canzone d’amore vs Watson. Auditel del 19 agosto 2025

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Amore sul Danubio – Una canzone d’amore“ contro “Watson”. Chi ha vinto?

Rai 1: Amore sul Danubio – Una canzone d’amore, il film diretto da Peter Benson, con Sarah Power e Brendan Penny ha emozionato 928.000 spettatori pari al 9.6% di share.

Su Rai 2: Squadra Speciale Cobra 11, la serie action tedesca con protagonisti i due ispettori della polizia autostradale ha incuriosito 522.000 spettatori pari al 5.2% di audience.

Rai 3: Restiamo amici, il film del 2018 diretto da Antonello Grimaldi ha coinvolto 581.000 spettatori con il 4.4% di auditel.

Rete 4: Freedom oltre il confine, il viaggio alla ricerca della conoscenza e alla scoperta dalle meraviglie della natura e della storia con Roberto Giacobbo ha raccolto 605.000 telespettatori pari ad uno share del 5.5%.

Canale 5: Watson, la serie ‘spin-off’ ha incuriosito 1.387.000 spettatori con uno share del 12.2%.

Italia 1: Yoga Radio Estate 2025, l’evento musicale dell’estate di Radio Bruno con Rebecca Staffelli e Stefano Corti ha fatto compagnia a 903.000 spettatori con il 8.7% di share.

La7: In onda, il talk dedicato a vari temi di attualità politica e sociale condotto da Marianna Aprile e Luca Telese ha registrato 869.000 spettatori con 6.1%.

Tv8: Vulcano Los Angeles 1997, il film del 1997 diretto da Mick Jackson con Tommy Lee Jones e Anne Heche ha appassionato 271.000 spettatori con il 2.2% di share.

Nove: Prospettive di un delitto, il film del 2008 diretto da Pete Travis con Dennis Quaid ha tenuto col fiato sospeso 346.000 spettatori (pari al 2.7% di audience).

