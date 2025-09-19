Ascolti tv ieri, giovedì 18 settembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato “Suzuki Jukebox” contro “Elodie – The Stadium Show“. Chi ha vinto la sfida relativa all’auditel di ieri sera, giovedì 18 settembre 2025? Ecco i dati audience della prima serata con particolare attenzione agli ascolti relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv: Suzuki Jukebox vs Elodie – The Stadium Show. Auditel ieri sera, 18 settembre 2025

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Suzuki Jukebox″ vs “Elodie – The Stadium Show”. Chi ha vinto?

Rai 1: Suzuki Jukebox, la prima puntata dello show musicale condotto da Antonella Clerici con la partecipazione di Clementino ha intrattenuto 2.517.000 spettatori (17.9%).

Su Rai 2: Ore 14 Sera, il programma che approfondisce i casi di cronaca di maggior attualità condotto da Milo Infante ha interessato 688.000 spettatori con il 5.5% di share.

Rai 3: Per tutta la vita, il film di Paolo Costella con Claudia Gerini e Claudia Pandolfi ha raccolto 628.000 spettatori al 3.6% di share.

Rete 4: Dritto e rovescio, il programma di genere talk show, politico e rotocalco condotto da Paolo Del Debbio ha informato 733.000 spettatori con lo 6% di share.

Canale 5: Elodie – The Stadium Show, il concerto – evento allo Stadio San Siro di Milano ha incollato alla tv 1.420.000 spettatori con il 10% di share.

Italia 1: Citadel, la serie, con protagonista Matilda De Angelis ha appassionato 817.000 spettatori con 4.9% di share.

La7: Piazzapulita, il programma con i confronti politici, i reportage internazionali, le inchieste condotto da Corrado Formigli ha registrato 712.000 spettatori con il 5.8% di share.

Tv8: Il vento del perdono, il film del 2005 diretto da Lasse Hallström con protagonista Robert Redford ha coinvolto 370.000 spettatori con lo 2.3% di share.

Nove: Antonio Ornano – Maschio caucasico irrisolto, lo spettacolo del comico ligure ha fatto compagnia a 299.000 spettatori con il 1.9% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari tuoi di Stefano De Martino : 3.941.000 spettatori con il 20.1 % di share.

: spettatori con il % di share. Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.060.000 spettatori con il 24.5% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 18 settembre 2025

RAI 1

La volta buona : 0.000.000 spettatori con 0.00 %;

: spettatori con %; Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

CANALE 5