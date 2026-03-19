Ascolti tv 18 marzo 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Morgane – Detective Speciale” contro “Vanina 2 – Un vicequestore a Catania“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 18 marzo 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv ieri sera: “Morgane – Detective Speciale” vs “Vanina 2 – Un vicequestore a Catania”. Auditel del 18 marzo 2026
Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Morgane – Detective Speciale” contro “Vanina 2 – Un vicequestore a Catania”. Chi ha vinto?
Rai 1: Morgane – Detective Speciale, la nuova stagione della serie televisiva franco-belga ideata da Alice Chegaray-Breugnot con protagonista Audrey Fleurot ha fatto compagnia a 1.539.000 spettatori pari allo 10.1% di share.
Su Rai 2: Stasera tutto è possibile, il comedy show condotto da Stefano De Martino ha divertito 2.002.000 spettatori pari al 15.8%.
Rai 3: Chi l’ha visto, il programma di cronaca condotto da Federica Sciarelli dedicato alle persone scomparse ha coinvolto 1.300.000 spettatori pari allo 8.4% di share.
Rete 4: Realpolitik, il programma di attualità condotto da Tommaso Labate ha raccolto 402.000 telespettatori pari ad uno share del 3.2%.
Canale 5: Vanina 2 – Un vicequestore a Catania, la seconda stagione della serie tv diretta da Davide Marengo con protagonista Giusy Buscemi ha appassionato 1.864.000 spettatori con uno share del 13.8%.
Italia 1: Le Iene, il programma di inchieste e servizi condotto da Veronica Gentili ha attirato l’attenzione di 1.006.000 spettatori con il 8.3% di audience.
La7: La giusta distanza, il nuovo programma di Roberto Saviano ha registrato 642.000 spettatori con il 3.7%.
Tv8: Liverpool-Galatasaray, la partita di ottavi di finale di Champions League 2026 ha incollato alla tv 818.000 spettatori con il 4.3% di share.
Nove: Walter Veltroni – Le emozioni che abbiamo vissuto, il documentario dell’ex sindaco di Roma che racconta gli ultimi decenni del secolo scorso, mettendo al centro le emozioni ha interessato 183.000 spettatori (1.1%).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
- Affari Tuoi: 4.981.000 spettatori con il 23.9% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.029.000 spettatori con il 24.2% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 18 marzo 2026
RAI 1
- La volta buona: 1.608.000 spettatori con il 14.7% nella prima parte dalle 14:10 alle 15:30 e 1.559.000 spettatori con il 17% nella seconda parte dalle 15:30 alle 16;
- Il Paradiso delle Signore: 1.447.000 spettatori con il 16.6% di share;
- Vita in diretta: 1.548.000 spettatori con il 17.4% nella presentazione dalle 16:55 alle 17:49 e 2.076.000 spettatori con il 20.1% dalle 17:49 alle 18:37.
CANALE 5
- Grande Fratello Vip: 1.899.000 telespettatori pari al 15.4%;
- Beautiful: 2.159.000 spettatori con il 18% di share;
- Forbidden Fruit: 2.293.000 telespettatori pari al 20%;
- Uomini e donne: 2.288.000 spettatori con il 22.8% di share.
- La forza di una donna: 2.127.000 telespettatori pari al 24%;
- Amici: 1.463.000 telespettatori pari al 17%;
- Dentro la notizia: 1.416.000 spettatori pari al 16.2% nella prima parte dalle 16:54 alle 17:24, 1.473.000 spettatori pari al 15.6% nella seconda parte chiamata Le Voci.