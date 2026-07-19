Ascolti tv sabato 18 luglio 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Notti Mondiali” contro “Ciao Darwin“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 18 luglio 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Notti Mondiali vs Ciao Darwin | Auditel ieri sera, 18 luglio 2026

Sfida Rai1 vs Canale 5: “Notti Mondiali” contro “Ciao Darwin”. Chi ha vinto?

Rai 1: Notti Mondiali, il programma condotto da Alessandro Antinelli e dedicato ai Mondiali di Calcio 2026 ha incuriosito 1.953.000 spettatori pari al 15.2% di share. A seguire la partita finale per il 3 e 4 posto tra Francia-Inghilterra ha incollato alla tv 3.693.000 spettatori pari al 40.2% di share.

Su Rai 2: Il killer gioca con il fuoco, il film diretto da Alexandre Carrière ha tenuto col fiato sospeso 719.000 spettatori pari al 5.65%.

Rai 3: Ricomincio da tre, film del 1981 co-scritto, diretto e interpretato da Massimo Troisi con Roberto Benigni ha strappato un sorriso 701.000 spettatori e il 5.6% di share.

Rete 4: La promessa, la soap opera di successo hanno appassionato 855.000 spettatori pari al 7.2% di share.

Canale 5: Ciao Darwin, le repliche dello show-antropologico della tv condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti hanno divertito 1.357.000 spettatori con uno share del 13.8%.

Italia 1: Jurassic Park, il film del 1993 diretto da Steven Spielberg con Laura Dern e Sam Neill ha coinvolto 457.000 spettatori con il 3.8%.

La7: Il Presidio – Scena di un crimine, il film del 1988, diretto da Peter Hyams e interpretato da Sean Connery ha appassionato 437.000 spettatori con il 3.4%.

Tv8: RDS Summer Festival 2026, l’evento musicale dell’estate ha interessato 175.000 spettatori (1.9%).

Nove: Crimini Italiani, la serie di documentari di cronaca nera in onda sul canale NOVE e condotta da Pino Rinaldi ha raccolto 255.000 spettatori con 2.3% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Ascolti Affari Tuoi : 3.333.000 spettatori con il 25.1 % di share;

: spettatori con il di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 3.540.000 spettatori con il 26.5% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 18 luglio 2026

RAI 1

Linea Blu – Porti d’Italia : 1.482.000 spettatori ( 13.7 %);

: spettatori ( %); Passaggio a Nord Ovest : 1.008.000 spettatori ( 11.1 %;

: spettatori ( %; A Sua Immagine : 767.000 spettatori ( 8.6 %) nella prima parte e 721.000 spettatori (7.9%) nella seconda parte;

: spettatori ( %) nella prima parte e 721.000 spettatori (7.9%) nella seconda parte; Navigando Lungocosta: 766.000 spettatori (8.9%).

CANALE 5