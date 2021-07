Ascolti tv di domenica 18 luglio 2021: nuova sfida tra Rai1 vs Canale 5. Vivi e lascia vivere su Rai 1 contro Grand Hotel – Intrighi e passioni su Canale 5. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, domenica 18 luglio 2021? Scopriamo tutti i dati Auditel della prima serata facendo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Ecco per voi tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv: Vivi e lascia vivere vs Grand Hotel – Intrighi e passioni. Auditel ieri sera, 18 luglio 2021

Vivi e lascia vivere in replica perde contro Grand Hotel – Intrighi e passioni. Bene Rai2 con “Delitti in Paradiso”.

Rai 1: Vivi e lascia vivere, la replica della serie televisiva italiana diretta da Pappi Corsicato ha coinvolto una media di 1.729.000 spettatori pari al 9.27%. Nel cast: Elena Sofia Ricci.

Su Rai 2: Delitti in Paradiso, la serie televisiva franco-britannica creata da Robert Thorogood ha appassionato 1.687.000 spettatori pari al 8.94% di share.

Rai 3: Kilimangiaro Estate, il programma condotto da Camila Raznovich che racconta la bellezza, le culture e le curiosità del nostro pianeta ha attirato l’attenzione di 1.037.000 spettatori pari ad uno share del 5.98%.

Rete 4: The Next Three Days, il remake del film francese del 2007 Pour elle di Fred Cavayé ha tenuto col fiato sospeso una media di 670.000 spettatori. Share 4.35%. Nel cast: Russell Crowe ed Elizabeth Banks.

Canale 5: Grand Hotel – Intrighi e passioni, le nuove puntate del serial televisivo spagnolo hanno incollato alla tv 1.429.000 spettatori pari al 9.9% di share.

Italia 1: Colorado: la repliche del programma televisivo italiano comico dal vivo ha divertito 884.000 spettatori pari al 5.77% di share.

La7: Scoprendo Forrester, il film del 2000 diretto da Gus Van Sant ha appassionato una media di 670.000 spettatori pari a 2.95% di share. Nel cast: Sean Connery e Rob Brown.

Tv8: Il tesoro dell’Amazzonia, il film d’avventura del 2003 diretto da Peter Berg ha incuriosito una media di 576.000 spettatori. Share dell’3.3%. Nel cast: Dwayne Johnson.

Nove: Cambio moglie, l’esperimento sociale che ha visto due famiglie scambiarsi le mogli ha registrato 271.000 spettatori per l’2.2 di share.

Ascolti Tv, dati DayTime Pomeriggio, 18 luglio

RAI1

Domenica In : 0.000.000 spettatori per il 0.00% di share.

: 0.000.000 spettatori per il 0.00% di share. Tutto può succedere: 0.000.000 spettatori per il 0.00% di share.

CANALE 5