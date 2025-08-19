Ascolti tv di lunedì 18 agosto 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “La bambina che non voleva cantare” contro il “Speciale TG5 – Ucraina al bivio“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 18 agosto 2025? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: La bambina che non voleva cantare, film per la televisione del 2021 diretto da Costanza Quatriglio e basato sulla vita della cantante italiana Nada ha coinvolto 1.486.000 spettatori pari al 12% di share.

Su Rai 2: Elsbeth, la serie tv statunitense del 2024, ideata da Robert e Michelle King con protagonista Carrie Preston ha appassionato 730.000 spettatori pari al 6.2% di audience.

Rai 3: Il Gattopardo, il film storico del 1963 diretto da Luchino Visconti con Alain Delon e Claudia Cardinale ha interessato 434.000 spettatori pari allo 3.9% di share.

Rete 4: Speciale Videonews – Guerra in Ucraina, lo speciale condotto da Costanza Calabrese e Giuseppe Brindisi: costanti collegamenti da Washington ha informato 587.000 telespettatori pari ad uno share del 5.4%.

Canale 5: Speciale TG5 – Ucraina al bivio, lo speciale condotto da Alberto Bilà per commentare quella che potrebbe diventare una giornata decisiva per la risoluzione del conflitto in Ucraina ha registrato 0.000.000 spettatori con uno share del 12.1%.

Italia 1: Torino-Modena, la partita valida per i trentaduesimi di Coppa Italia ha incollato alla tv 887.000 con uno share del 6.6%.

La7: In Onda, il programma di informazione e attualità condotto da Marianna Aprile e Luca Telese ha registrato 670.000 spettatori con il 5.6%.

Tv8: GialappaShow, il programma comico condotto da Mago Forest ha divertito 332.000 spettatori con il 2.8% di share.

Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha incuriosito 494.000 spettatori con il 3.7% di share.

