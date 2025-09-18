Ascolti tv di mercoledì 17 settembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Il Commissario Montalbano” contro “Buongiorno mamma 3“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 17 settembre 2025? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv ieri sera: Il Commissario Montalbano vs Buongiorno mamma 3. Auditel del 17 settembre 2025
Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il Commissario Montalbano” contro “Buongiorno mamma 3”. Chi ha vinto?
Rai 1: Il Commissario Montalbano, la replica della puntata della fiction ispirata ai libri di Andrea Camilleri con protagonista Luca Zingaretti ha fatto compagnia a 2.425.000 spettatori pari allo 16% di share.
Su Rai 2: Occhi di gatto, la serie televisiva francese del 2024 ideata da Michel Catz e diretta da Alexandre Laurent ha interessato 672.000 spettatori pari al 4.3%.
Rai 3: Chi l’ha visto, il programma dedicato ai casi di persone scomparse e cronaca nera condotto da Federica Sciarelli ha tenuto col fiato sospeso 1.331.000 spettatori pari allo 9.4% di share.
Rete 4: Realpolitik!, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate ha incuriosito 444.000 telespettatori pari ad uno share del 3.7%.
Canale 5: Buongiorno, mamma! 3, la terza stagione della serie tv con protagonista Raoul Bova ha coinvolto 2.135.000 spettatori con uno share del 14.7%.
Italia 1: The Transporter, il film del 2002 diretto da Corey Yuen e Louis Leterrier ha appassionato 781.000 spettatori con il 4.7% di audience.
La7: Lezioni di mafia: il programma televisivo condotto da Nicola Gratteri ha registrato 1.108.000 spettatori con il 7.1%.
Tv8: Liverpool-Atletico Madrid, la partita di Champions League 2025 2026 ha incollato alla tv 910.000 spettatori con il 5.3% di share.
Nove: Comedy Match, il programma televisivo comico condotto da Katia Follesa ha divertito 238.000 spettatori (2%).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?
- Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino: 3.956.000 spettatori con il 21.2% di share.
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.425.000 spettatori con il 23.7% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 17 settembre 2025
RAI 1
- La volta buona: 1.336.000 spettatori con il 16.2%.
- Il Paradiso delle Signore: 1.254.000 spettatori con il 15.8% di share.
- Vita in diretta: 1.606.000 spettatori con il 21.6% di share.
CANALE 5
- Beautiful: 1.981.000 spettatori con il 17.6% di share;
- Forbidden Fruit: 2.024.000 telespettatori pari al 21%;
- La forza di una donna: 2.085.000 telespettatori pari al 26%;
- Dentro la notizia: 1.392.000 spettatori pari al 20.5% nella prima parte e 1.153.000 spettatori pari al 15.9% nella seconda parte.