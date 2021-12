Ascolti tv di venerdì 17 dicembre 2021: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “The Voice Senior” contro “Grande Fratello Vip“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 17 dicembre 2021?

Da segnalare il secondo appuntamento settimanale de “Le Iene Show” su Italia 1 e il programma “Quarto Grado” su Rete 4.

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: The Voice Senior vs Grande Fratello Vip. Auditel ieri sera, 17 dicembre 2021

Sfida Rai1 e Canale 5: ‘The Voice Senior’ batte il ‘GF VIP’ di Alfonso Signorini.

Rai 1: The Voice Senior, la quarta puntata del talent show musicale condotto da Antonella Clerici ha coinvolto 3.553.000 spettatori. Share dello 18.7%. In giuria: Orietta Berti, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino.

Su Rai 2: Il mistero della casa del tempo, il film del 2018 diretto da Eli Roth ha incuriosito 885.000 spettatori (share al 4.1%). Nel cast: Jack Black e Cate Blanchett.

Rai 3: Sergio Marchionne, il documentario di Miccichè dedicato al grande dirigente italiano ha informato 912.000 spettatori. Share del 4.3%.

Rete 4: Quarto Grado, nuovo appuntamento con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che hanno raccontato le storie di cronaca e i gialli irrisolti. La puntata ha registrato 926.000 spettatori. Share 5.4%.

Canale 5: Grande Fratello Vip, i vipponi di Alfonso Signorini hanno incollato alla tv una media di 2.989.000 spettatori. Share del 19.6%.

Italia 1: Le Iene Show presentano: due anni di Covid, lo Speciale a cura di Gaetano Pecoraro dedicato ai due anni di pandemia ha informato 945.000 spettatori pari al 6.2% di share.

La7: Propaganda Live: il programma televisivo italiano di genere talk condotto da Diego “Zoro” Bianchi ha attirato l’attenzione di 720.000 spettatori pari allo 4.4% di auditel.

Tv8: Come ti organizzo il Natale: il film del 2021 diretto da J. Harmon ha emozionato 234.000 spettatori. Share dell’1.1%. Nel cast: M.Williams, S.Izsak.

Nove: I migliori Fratelli di Crozza: il best of del one man show del geniale Maurizio Crozza ha divertito 575.000 spettatori per 2.6% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 17 dicembre 2021

RAI 1

Oggi è un altro giorno : 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

: 0.000.000 spettatori con il 0.00%. Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share. La vita in diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

CANALE 5