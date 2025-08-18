Ascolti tv di domenica 17 agosto 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Papaveri e papere” contro “Milan-Bari“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Papaveri e papere vs Milan-Bari – Auditel ieri sera, domenica 17 agosto 2025

Sfida Rai1 e Canale 5: “Papaveri e papere” contro “Milan-Bari”. Chi ha vinto?

Rai 1: Papaveri e papere, la replica del programma televisivo italiano di intrattenimento condotto da Pippo Baudo e Giancarlo Magalli ha intrattenuto 1.564.000 spettatori pari al 13.4% di share.

Su Rai 2: Will Trent, la serie tv statunitense creata da Karin Slaughter, Liz Heldens e Daniel T. Thomsen ha coinvolto 780.000 spettatori (6% di share).

Rai 3: Report, il programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv condotto da Sigfrido Ranucci ha informato 673.000 spettatori pari al 5.2% di share.

Rete 4: Zona Bianca, lo speciale dedicato alla morte di Pippo Baudo condotto da Giuseppe Brindisi ha registrato 432.000 spettatori con il 4.1% di share.

Canale 5: Milan-Bari, la partita di Coppa Italia ha incollato alla tv 2.385.000 spettatori con uno share del 18.5%.

Italia 1: Chiedimi se sono felice, il film del 2000 del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo ha raccolto 954.000 spettatori e lo 7.3% di share.

La7: Notre Dame in fiamme, il film del 2022 diretto da Jean-Jacques Annaud ha incuriosito 309.000 spettatori con il 2.4%.

Tv8: I delitti del Barlume, la serie televisiva italiana trasmessa su TV8, tratta dai romanzi di Marco Malvaldi ha interessato 270.000 spettatori con il 2.1% di audience.

Nove: La Corrida, il programma televisivo italiano di genere talent show e varietà condotto da Amadeus ha fatto compagnia a 419.000 spettatori con il 3.4% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 17 agosto 2025

RAI 1

Estate in Diretta – Per Sempre, Pippo Baudo: 1.558.000 spettatori con il 17.8% di share.

Canale 5