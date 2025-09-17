Ascolti tv di martedì 16 settembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Il Commissario Montalbano” contro “Io Canto Family“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 16 settembre 2025? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: Il Commissario Montalbano vs Io Canto Family. Auditel del 16 settembre 2025

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il Commissario Montalbano“ contro “Io Canto Family”. Chi ha vinto?

Rai 1: Il Commissario Montalbano, gli episodi della serie tv ispirata ai racconti di Andrea Camilleri hanno coinvolto 2.475.000 spettatori pari al 16.4% di share.

Su Rai 2: Freeze – Chi sta fermo vince, il nuovo show di Rai 2 con Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales ha intrattenuto 719.000 spettatori pari al 4.9% di audience.

Rai 3: Old Man & the Gun, il film del 2018 scritto e diretto da David Lowery con protagonista Robert Redford ha appassionato 596.000 spettatori con il 3.4% di auditel.

Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il programma Videonews tra informazione e attualità condotto da Bianca Berlinguer ha informato 549.000 telespettatori pari ad uno share del 4.5%.

Canale 5: Io Canto Family 2025, il talent show musicale per famiglie condotto da Michelle Hunziker ha incollato alla tv 2.016.000 spettatori con uno share del 15.2%.

Italia 1: Shark – Il primo squalo, il film del 2018 diretto da Jon Turteltaub ha tenuto col fiato sospeso 907.000 spettatori con il 5.6% di share.

La7: Dimartedì, l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità condotto da Giovanni Floris ha registrato 1.176.000 spettatori con 7.9%.

Tv8: X Factor, la nuova edizione del talent show musicale ha incuriosito 678.000 spettatori con il 4.6% di share.

Nove: Femmine contro maschi, il film del 2011 diretto da Fausto Brizzi con Paola Cortellesi ha divertito 278.000 spettatori (pari al 1.7% di audience).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?

Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.224.000 spettatori con il 21.4 % di share.

: spettatori con il % di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.735.000 spettatori con il 24% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 16 settembre 2025

RAI 1

La volta buona raccoglie 1.196.000 spettatori con il 14.8 %;

raccoglie spettatori con il %; Il Paradiso delle Signore : 1.243.000 spettatori con il 15.6 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 1.628.000 spettatori con un 20.5% di share.

CANALE 5