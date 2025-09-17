Ascolti tv di martedì 16 settembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Il Commissario Montalbano” contro “Io Canto Family“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 16 settembre 2025? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Rai 1: Il Commissario Montalbano, gli episodi della serie tv ispirata ai racconti di Andrea Camilleri hanno coinvolto 2.475.000 spettatori pari al 16.4% di share.
Su Rai 2: Freeze – Chi sta fermo vince, il nuovo show di Rai 2 con Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales ha intrattenuto 719.000 spettatori pari al 4.9% di audience.
Rai 3: Old Man & the Gun, il film del 2018 scritto e diretto da David Lowery con protagonista Robert Redford ha appassionato 596.000 spettatori con il 3.4% di auditel.
Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il programma Videonews tra informazione e attualità condotto da Bianca Berlinguer ha informato 549.000 telespettatori pari ad uno share del 4.5%.
Canale 5: Io Canto Family 2025, il talent show musicale per famiglie condotto da Michelle Hunziker ha incollato alla tv 2.016.000 spettatori con uno share del 15.2%.
Italia 1: Shark – Il primo squalo, il film del 2018 diretto da Jon Turteltaub ha tenuto col fiato sospeso 907.000 spettatori con il 5.6% di share.
La7: Dimartedì, l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità condotto da Giovanni Floris ha registrato 1.176.000 spettatori con 7.9%.
Tv8: X Factor, la nuova edizione del talent show musicale ha incuriosito 678.000 spettatori con il 4.6% di share.
Nove: Femmine contro maschi, il film del 2011 diretto da Fausto Brizzi con Paola Cortellesi ha divertito 278.000 spettatori (pari al 1.7% di audience).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?
- Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.224.000 spettatori con il 21.4% di share.
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.735.000 spettatori con il 24% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 16 settembre 2025
RAI 1
- La volta buona raccoglie 1.196.000 spettatori con il 14.8%;
- Il Paradiso delle Signore: 1.243.000 spettatori con il 15.6%;
- Vita in diretta: 1.628.000 spettatori con un 20.5% di share.
CANALE 5
- Beautiful: 1.784.000 telespettatori con uno share del 16.2%;
- Forbidden Fruit: 1.875.000 spettatori e il 20.1% di share;
- La forza di una donna: 1.962.000 spettatori e il 24.6%;
- Dentro la notizia ha informato: 1.276.000 spettatori pari al 17.3% nella prima parte e 1.270.000 spettatori pari al 16.1% nella seconda parte.