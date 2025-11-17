Ascolti tv di domenica 16 novembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Italia-Norvegia” contro “La notte nel cuore“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Italia-Norvegia, la partita della Nazionale Italia di Calcio valida per le qualificazioni ai Mondiali di Calcio 2026 ha incollato alla tv 7.516.000 spettatori pari al 34.3% di share.

Su Rai 2: Quello che non so di te, il film commedia romantica tratta dal libro del 2011 There You’ll Find Me di Jenny B. Jone ha emozionato 812.000 spettatori (4.4% di share).

Rai 3: Report, la nuova edizione del programma condotto da Sigfrido Ranucci ha informato 1.463.000 spettatori pari al 7.3% di share.

Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ha registrato 763.000 spettatori con il 5.8% di share.

Canale 5: La notte nel cuore, le nuove puntate della serie turca hanno appassionato 2.366.000 spettatori con uno share del 14.4%.

Italia 1: Odio l’estate, il film del 2020 diretto da Massimo Venier con protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo ha divertitoa 966.000 spettatori e lo 5.1% di share.

La7: L’amore bugiardo – Gone Girl, il film diretto da David Fincher con Ben Affleck e Rosamund Pike ha tenuto col fiato sospeso 273.000 spettatori con il 1.6%.

Tv8: Una famiglia all’improvviso, il film del 2012 diretto da Alex Kurtzman e interpretato da Chris Pine e Elizabeth Banks ha coinvolto 249.000 spettatori con il 1.4% di audience.

Nove: Che tempo che fa, la nuova puntata del talk show di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto ha intrattenuto 934.000 spettatori con il 4.1% nella presentazione, 1.553.000 spettatori con il 7.7% nella prima parte e 929.000 spettatori con l’8.6% nella seconda parte chiamata Il Tavolo.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : non è andata in onda.

: non è andata in onda. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.975.000 spettatori con il 21.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 16 novembre 2025

RAI 1

Domenica In : 2.149.000 spettatori con il 16.6 % nella prima parte, 1.828.000 spettatori con il 15.3 % nella seconda parte e 1.808.000 spettatori con il 15.6 % nella terza parte chiamata I Saluti di Mara;

: spettatori con il % nella prima parte, spettatori con il % nella seconda parte e spettatori con il % nella terza parte chiamata I Saluti di Mara; Da noi…a ruota libera: 1.851.000 spettatori con il 13.1% di share.

Canale 5