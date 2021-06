Gli Europei 2021 (Euro 2020) con il match Italia-Svizzera su Rai 1 contro Grand Hotel – Intrighi e passioni su Canale 5. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 16 giugno 2021? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Analizziamo quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre per scoprire insieme le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv: Europei 2021, Italia-Svizzera vs Grand Hotel – Intrighi e passioni. Auditel ieri sera, 16 giugno 2021

Rai 1: Euro 2020 Italia-Svizzera,, la seconda partita della Nazionale Italiana di Roberto Mancini del girone A ha coinvolto una media di 13.346.000 spettatori pari al 51.9%. Seconda vittoria consecutiva per gli azzurri che travolgono la Svizzera per 3-0.

Su Rai 2: Pretty Little Stalker – Tra Le Pagine Della Pazzia, il film del 2018 diretto da Sam Irvin ha incollato alla tv una media di 573.000 spettatori pari al 2.3% di share. Nel cast: Nicky Whelan, Sierra McCormick.

Rai 3: Chi l’ha visto, la nuova puntata del programma di Federica Sciarelli dedicato alla cronaca nera e ai gialli irrisolti ha tenuto col fiato sospeso una una media di 2.031.000 spettatori pari ad uno share del 9.3%.

Rete 4: Zona bianca, il talk show, politico e rotocalco condotto da Giuseppe Brindisi ha informato una media di 638.000 spettatori. Share 3.3%.

Canale 5: Grand Hotel – Intrighi e passioni, la nuova serie tv spagnola ha coinvolto una media di 1.275.000 spettatori pari al 6% di share. Nel cast: Pedro Alonso, Megan Montaner e Yon González.

Italia 1: Il cosmo sul comò, il film del 2008 diretto da Marcello Cesena ha divertito una media di 741.000 spettatori pari al 3.1% di share. Nel cast: Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti.

La7: Tut – Il destino di un faraone, la miniserie di David Von Ancken ha attirato l’attenzione di una media di 235.000 spettatori pari a 1.5% di share. Nel cast: Ben Kingsley, Avan Jogia, Nonso Anozie.

Tv8: Name That Tune – Indovina la canzone, il game show musicale condotto da Enrico Papi in replica ha divertito 255.000 spettatori. Share dell’1.1%.

Nove: Accordi e disaccordi, il programma di attualità condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi con la partecipazione anche di Marco Travaglio ha informato una media di 188.000 spettatori per l’0.7 di share.

Ascolti Tv, dati DayTime Pomeriggio, 16 giugno

RAI 1

Oggi è un altro giorno : 1.661.000 spettatori per il 14.1% di share

: 1.661.000 spettatori per il 14.1% di share Il paradiso delle signore : 1.167.000 spettatori per il 12.5% di share

: 1.167.000 spettatori per il 12.5% di share La vita in diretta: 2.003.000 spettatori per il 21.9% di share.

CANALE 5