Ascolti tv di lunedì 16 febbraio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Cuori 3” contro il “Taratata“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 16 febbraio 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Cuori 3 vs Taratata – Auditel ieri sera, 16 febbraio 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Cuori 3” contro “Taratata”. Chi ha vinto?

Rai 1: Cuori 3, i nuovi episodi della serie con Pilar Fogliati hanno coinvolto 3.124.000 spettatori pari al 18.2% di share.

Su Rai 2: Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, le gara dei XXV Giochi olimpici invernali hanno appassionato 2.663.000 spettatori pari al 14%.

Rai 3: Lo stato delle cose, il programma di informazione ed attualità condotto da Massimo Giletti ha informato 1.091.000 spettatori (7.2%).

Rete 4: Quarta Repubblica, il programma di attualità condotto da Nicola Porro dedicato alla politica ed economia ha registrato 601.000 spettatori (4.6%).

Canale 5: Taratata, la seconda puntata del programma televisivo italiano di genere musicale, condotto da Paolo Bonolis ha fatto compagnia a 2.193.000 spettatori con uno share dello 18.8%.

Italia 1: Memory, il film del 2023 scritto e diretto da Michel Franco con Peter Sarsgaard e Jessica Chastain ha emozionato 1.119.000 spettatori con il 6.3%.

La7: La Torre di Babele, il programma storico, culturale, politico, economico condotto da Corrado Augias ha raccolto 713.000 spettatori e lo 3.7%.

Tv8: Bruno Barbieri – 4 Hotel, il programma che vede quattro proprietari di alberghi, della stessa area geografica, sfidarsi per dimostrare l’eccellenza della propria attività ha incuriosito 363.000 spettatori con 2.2% di share.

Nove: Torno indietro e cambio vita, il film del 2015 diretto da Carlo Vanzina con protagonisti Ricky Memphis e Raoul Bova ha divertito 301.000 spettatori con lo 1.7% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.850.000 spettatori con il 22.6 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.552.000 spettatori con il 21.3% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 16 febbraio 2026

RAI 1

La volta buona : 1.841.000 spettatori con il 15.5 % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e 1.879.000 spettatori con il 17.9 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16; Il Paradiso delle Signore : 1.612.000 spettatori con lo 16.7 %;

: spettatori con lo %; Vita in diretta: 1.777.000 spettatori con il 18.4% nella presentazione dalle 16:55 alle 17:49 e 2.379.000 spettatori con il 20.5% dalle 17:49 alle 18:37.

CANALE 5