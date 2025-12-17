Ascolti tv di martedì 16 dicembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Sandokan” contro “La notte nel cuore“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 16 dicembre 2025? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv ieri sera: Sandokan vs La notte nel cuore. Auditel del 16 dicembre 2025
Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Sandokan“ contro “La notte nel cuore”. Chi ha vinto?
Rai 1: Sandokan, i nuovi episodi della serie kolossal con Can Yaman hanno incollato alla tv 4.116.000 spettatori pari al 25.4% di share.
Su Rai 2: NCIS: Sydney, lo spin-off ambientato in Australia ha tenuto col fiato sospeso 314.000 spettatori pari al 1.9% di audience.
Rai 3: Amore Criminale, la nuova stagione del programma dedicato alla vittime di femminicidio raccontato da Veronica Pivetti ha coinvolto 846.000 spettatori con il 4.7% di auditel.
Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il programma Videonews tra informazione e attualità condotto da Bianca Berlinguer ha interessato 546.000 telespettatori pari ad uno share del 4.3%.
Canale 5: La notte nel cuore, i nuovi episodi della serie tv turca hanno appassionato 2.192.000 spettatori con uno share del 13.9%.
Italia 1: Le Iene, il programma di inchieste condotto da Veronica Gentili ha registrato 1.342.000 spettatori con il 11.1% di share.
La7: Dimartedì, l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità condotto da Giovanni Floris ha informato 1.435.000 spettatori con 8.9%.
Tv8: Un Natale all’altezza, film del 2023 diretto da Marita Grabiak con Stephen Huszar, Katie Cassidy e Charlie Ebbs ha emozionato 281.000 spettatori con il 1.5% di share.
Nove: Only Fun – Comico Show, lo show riunisce alcuni dei volti più amati della comicità italiana in una serie di esibizioni dal vivo tra monologhi, sketch, imitazioni e momenti musicali ha divertito 533.000 spettatori (pari al 3.3% di audience).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?
- Affari tuoi di Stefano De Martino: 5.072.000 spettatori con il 24.5% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.438.000 spettatori con il 26.4% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 16 dicembre 2025
RAI 1
- La volta buona: 1.592.000 spettatori con il 14.4%;
- Il Paradiso delle Signore: 1.621.000 spettatori con il 17.3%;
- Vita in diretta: 2.344.000 spettatori con un 20.4% di share.
CANALE 5
- Beautiful: 1.944.000 telespettatori con uno share del 15.8%;
- Io Sono Farah: 1.877.000 con uno share del 15.6%;
- Forbidden Fruit: 2.144.000 spettatori e il 18.3% di share;
- Uomini e Donne: 2.393.000 spettatori e il 22.8% di share
- La forza di una donna: 2.113.000 spettatori e il 22.6%;
- Amici: 1.540.000 spettatori (16.4%);
- Dentro la notizia: 1.578.000 spettatori pari al 16.4% nella prima parte e 1.598.000 spettatori pari al 15.5% nella seconda parte chiamata Le Voci.