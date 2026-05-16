Ascolti tv venerdì 15 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Mille E Una Cover Sanremo” contro “Grande Fratello Vip 2026“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 15 maggio 2026?
Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Mille E Una Cover Sanremo vs Il Diavolo veste Prada. Auditel ieri sera, 15 maggio 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “Mille E Una Cover Sanremo” contro “Il Diavolo veste Prada”. Chi ha vinto?
Rai1: Mille E Una Cover Sanremo, la puntata speciale dedicata al Festival di Sanremo condotta da Carlo Conti ha intrattenuto 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.
Rai 2: Ore 14 Sera, il programma condotto da Milo Infante che approfondisce i casi di cronaca di maggior attualità attraverso testimonianze e inchieste ha registrato 0.000.000 spettatori (0.00%).
Rai 3: Un colpo di fortuna, il film del 2023 scritto e diretto da Woody Allen ha emozionato 0.000.000 spettatori con lo 0.00%.
Rete 4: Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.
Canale 5: Grande Fratello Vip, la diciassettesima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.
Italia 1: The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro, film del 2014 diretto da Marc Webb con protagonista Andrew Garfield ha appassionato 0.000.000 spettatori (share 0.00%).
La7: Propaganda Live, l’appuntamento con l’informazione per raccontare l’Italia tra giornalismo e ironia condotto da Diego Bianchi ha interessato 0.000.000 spettatori e il 0.00%.
Tv8: Radio Italia Live 2026 – Il concerto, l’evento musicale in Piazza Duomo a Milano ha fatto cantare 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.
Nove: Fratelli di Crozza: la nuova puntata del man show con Maurizio Crozza ha strappato un sorriso a 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- Affari Tuoi: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share;
- Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 15 maggio 2026
RAI 1
- La volta buona: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella prima parte dalle 14:10 alle 15:30 e 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella seconda parte dalle 15:30 alle 16:01;
- Il Paradiso delle Signore: 0.000.000 spettatori con il 0.00%
- Vita in Diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione dalle 16:54 alle 17:49 e 0.000.000 spettatori con il 0.00% dalle 17:49 alle 18:37.
CANALE 5
- GF VIP 2026: 0.000.000 con uno share del 0.00%;
- Beautiful: 0.000.000 telespettatori con uno share del 0.00%;
- Forbidden Fruit: 0.000.000 spettatori e il 0.00% di share;
- Uomini e Donne: 0.000.000 spettatori e il 0.00% di share;
- La forza di una donna: 0.000.000 spettatori e il 0.00%;
- Amici di Maria: 0.000.000 con uno share del 0.00%;
- Dentro la notizia: 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella prima parte dalle 16:54 alle 17:25 e 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella seconda parte chiamata Le Voci.