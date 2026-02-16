Ascolti tv di domenica 15 febbraio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Cuori 3” contro “Chi vuol essere milionario“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Rai 1: Cuori 3, la terza stagione della serie tv serie tv diretta da Riccardo Donna con Pilar Fogliati e Matteo Martari ha coinvolto 2.968.000 spettatori pari al 17.7% di share.
Su Rai 2: Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, le gare dei XXV Giochi olimpici invernali hanno attirato l’attenzione di 2.073.000 spettatori (11.7% di share).
Rai 3: Presa Diretta, la nuova edizione del programma di inchieste di Riccardo Iacona ha coinvolto 781.000 spettatori pari al 4.4% di share.
Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ha registrato 618.000 spettatori con il 4.8% di share.
Canale 5: Chi vuol essere milionario, il game show versione Torneo condotto da Gerry Scotti ha interessato 1.682.000 spettatori con uno share del 13.6%.
Italia 1: Le Iene, il programma di inchieste presentato da Veronica Gentili ha appassionato 1.223.000 spettatori con il 9.9%.
La7: Surviving – Il caso Epstein, il documentario a cura di Anne Sundberg e Ricki Stern ha raccolto 389.000 spettatori con il 2.3%.
Tv8: Infinite storm, il film del 2022 diretto da Małgorzata Szumowska e Michał Englert ha appassionato 245.000 spettatori con il 1.4% di audience.
Nove: Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto ha fatto compagnia a 1.506.000 spettatori con l’8.4% e 706.000 spettatori con il 7.2% nella parte chiamata Il Tavolo.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?
- Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.569.000 spettatori con il 22.8% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.342.000 spettatori con il 21.7% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 15 febbraio 2026
RAI 1
- Domenica In: 1.920.000 spettatori con il 14.1% nella prima parte e 1.663.000 spettatori con il 14.4% nella seconda parte (I Saluti di Mara a 1.443.000 e il 12.6%).;
- Da noi…a ruota libera: 1.674.000 spettatori con il 13.3%.
Canale 5
- Amici di Maria: 2.748.000 spettatori (19.6%) di share;
- Verissimo: 2.111.000 spettatori pari al 18.6% nella prima parte, 1.901.000 spettatori pari al 16.2% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer e 1.913.000 spettatori pari al 14.7% nella terza parte chiamata I Saluti di Verissimo.