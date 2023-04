Ascolti tv di sabato 15 aprile 2023: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Il cantante mascherato” contro “Amici di Maria De Filippi“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 15 aprile 2023?

Scopriamo i dati Auditel e di ascolti della prima serata con una attenzione particolare rivolta a quelli relativi dei maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Il cantante mascherato vs Amici di Maria De Filippi. Auditel ieri sera, 15 aprile 2023

Sfida Rai1 vs Canale 5: Il cantante mascherato perde ancora contro Amici di Maria De Filippi – Il Serale.

Rai 1: Il cantante mascherato, la quinta puntata della quarta edizione del talent show condotto da Milly Carlucci ha interessato 1.809.000 spettatori pari al 14.8% di share.

Su Rai 2: FBI, la serie televisiva statunitense ideata da Dick Wolf e Craig Turk ha appassionato 1.125.000 spettatori con il 5.9%.

Rai 3: Quinta dimensione – Il futuro è già qui, il programma di approfondimento e divulgazione condotto da Barbara Gallavotti ha informato 653.000 spettatori con il 3.9% di share.

Rete 4: Bomber, il film del 1982 diretto da Michele Lupo e interpretato da Bud Spencer e Jerry Calà ha divertito 649.000 spettatori. Share 3.7%.

Canale 5: Amici di Maria De Filippi, la terza puntata del serale del talent show ha fatto compagnia 4.323.000 spettatori con uno share del 27.9%.

Italia 1: Jurassic Park – Il mondo perduto, il film del 1997 diretto da Steven Spielberg con Jeff Goldblum e Julianne Moore ha incollato alla tv 804.000 spettatori con lo 4.7% di share.

La7: Eden – Un pianeta da salvare, il programma di Licia Colò alla scoperta delle bellezze naturali del nostro paese ha incuriosito 536.000 spettatori con il 3.4% di auditel.

Tv8: GP Americhe, il motomondiale in scena al Circuit of the Americas in Texas ha entusiasmato 701.000 spettatori. Share del 3.8%.

Nove: La rapina perfetta, il film del 2008, diretto da Roger Donaldson, con Jason Statham e Saffron Burrows ha tenuto col fiato sospeso 246.000 spettatori per lo 1.4% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 15 aprile 2023

RAI 1

A sua immagine : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share.

: spettatori con il % di share. ItaliaSì : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di Auditel.

: spettatori con il % di Auditel. Ciao Maschio: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

CANALE 5