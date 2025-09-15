Ascolti tv di domenica 14 settembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Imma Tataranni” contro “La notte nel cuore“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Imma Tataranni vs La notte nel cuore – Auditel ieri sera, domenica 14 settembre 2025

Sfida Rai1 e Canale 5: “Imma Tataranni” contro “La notte nel cuore”. Chi ha vinto?

Rai 1: Imma Tataranni, le repliche della serie tv con l’attrice Vanessa Scalera hanno coinvolto 2.211.000 spettatori pari al 16.6% di share.

Su Rai 2: BellaMa’ di Sera, il varietà del pomeriggio di Rai 2 ideato e condotto da Pierluigi Diaco ha raccolta 603.000 spettatori (4% di share).

Rai 3: PresaDiretta, la nuova edizione del programma condotto da Riccardo Iacona su temi sociali, economici, ambientali e geopolitici di maggior attualità ha informato 865.000 spettatori pari al 5.7% di share.

Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ha registrato 640.000 spettatori con il 5.7% di share.

Canale 5: La notte nel cuore, le nuove puntate della serie turca hanno appassionato 2.148.000 spettatori con uno share del 16.8%.

Italia 1: Le Iene, la nuova edizione del programma condotto da Veronica Gentili e Max Angioni ha incollato alla tv 992.000 spettatori e lo 9.1% di share.

La7: The International, il film del 2009, diretto da Tom Tykwer con Clive Owen ha tenuto col fiato sospeso 393.000 spettatori con il 2.7%.

Tv8: I delitti del Barlume – La girata, il film diretto da Milena Cocozza con Nicola Fanucchi, Guglielmo Favilla, Enrica Guidi, Lucia Mascino ha fatto compagnia a 273.000 spettatori con il 1.9% di audience.

Nove: Valentina Persia – Ma che te ridi?, lo spettacolo tutto da ridere ha divertito 361.000 spettatori con il 2.5% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 3.634.000 spettatori con il 21.7 % di share.

: spettatori con il % di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.243.000 spettatori con il 25.2% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 14 settembre 2025

RAI 1

Domenica In : 1.374.000 spettatori con il 12.7 % di share;

: spettatori con il di share; Canzone segreta: 966.000 spettatori con il 11% di share.

Canale 5