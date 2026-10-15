Ascolti tv 14 ottobre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Tale e Quale Show” contro “Il Volo – Uno per tutti“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 14 ottobre 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: “Tale e Quale Show” vs “Il Volo – Uno per tutti”. Auditel del 14 ottobre 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Tale e Quale Show” contro “Il Volo – Uno per tutti”. Chi ha vinto?

Rai 1: Tale e Quale Show, la quarta puntata del varietà condotto da Carlo Conti ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori pari allo 17.9% di share.

Su Rai 2: Patù, la passione delle idee, il programma di Roberto Inciocchi che racconta l’Italia, con reportage dal territorio, politica, cronaca, intelligenza artificiale e grandi storie italiane ha registrato 0.000.000 spettatori pari al 1.2%.

Rai 3: Chi l’ha visto, lo storico programma alla ricerca delle persone scomparse, tra casi irrisolti e misteri da risolvere condotto da Raffaella Griggi ha appassionato 0.000.000 spettatori pari allo 7.2% di share.

Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il talk di attualità e politica, approfondita e commentata da Bianca Berlinguer con tanti ospiti ha informato 0.000.000 telespettatori pari ad uno share del 0.00%.

Canale 5: Il Volo – Uno per tutti, l’evento musicale dei tre tenori ha intrattenuto 0.000.000 spettatori con uno share del 17.7%.

Italia 1: Black Adam, il film diretto da Jaume Collet-Serra con protagonista Dwayne Johnson ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori con il 0.00% di audience.

La7: Una giornata particolare, il programma che vede Aldo Cazzullo raccontare un appassionante viaggio nella giornata cruciale di un personaggio storico ha raccolto 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

Tv8: Manchester City-PSG, la partita di Champions League ha interessato 0.000.000 spettatori (0.00%).

Nove: Il Tavolo di Che tempo che fa, il talk condotto da Fabio Fazio con tantissimi ospiti ha fatto compagnia a 0.000.000 spettatori (3.6%).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi : 0.000.000 spettatori con il 22.6 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 22.1% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 14 ottobre 2026

RAI 1

La Volta Buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella prima parte e 0.000.000 spettatori con il 18.6% nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il 18.6% nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00% ;

: spettatori con il ; Vita in diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione e 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

CANALE 5