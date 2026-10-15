Ascolti tv 14 ottobre 2026: Tale e Quale Show (17.9%), Il Volo – Uno per tutti (17.7%), Chi l’ha visto (7.2%), Il Tavolo di Che tempo che fa (3.6%), Affari Tuoi (22.6%), La Ruota della Fortuna (21.1%) | Dati Auditel

Da
Emanuele Ambrosio
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Tale e Quale Show 2026

Ascolti tv 14 ottobre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Tale e Quale Show” contro “Il Volo – Uno per tutti“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 14 ottobre 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: “Tale e Quale Show” vs “Il Volo – Uno per tutti”. Auditel del 14 ottobre 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Tale e Quale Show” contro “Il Volo – Uno per tutti”. Chi ha vinto?

Rai 1: Tale e Quale Show, la quarta puntata del varietà condotto da Carlo Conti ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori pari allo 17.9% di share.

Su Rai 2: Patù, la passione delle idee, il programma di Roberto Inciocchi che racconta l’Italia, con reportage dal territorio, politica, cronaca, intelligenza artificiale e grandi storie italiane ha registrato 0.000.000 spettatori pari al 1.2%.

Rai 3Chi l’ha visto, lo storico programma alla ricerca delle persone scomparse, tra casi irrisolti e misteri da risolvere condotto da Raffaella Griggi ha appassionato 0.000.000 spettatori pari allo 7.2% di share.

Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il talk di attualità e politica, approfondita e commentata da Bianca Berlinguer con tanti ospiti ha informato 0.000.000 telespettatori pari ad uno share del 0.00%.

Canale 5: Il Volo – Uno per tutti, l’evento musicale dei tre tenori ha intrattenuto 0.000.000 spettatori con uno share del 17.7%.

Italia 1: Black Adam, il film diretto da Jaume Collet-Serra con protagonista Dwayne Johnson ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori con il 0.00% di audience.

La7: Una giornata particolare, il programma che vede Aldo Cazzullo raccontare un appassionante viaggio nella giornata cruciale di un personaggio storico ha raccolto 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

Tv8: Manchester City-PSG, la partita di Champions League ha interessato 0.000.000 spettatori (0.00%).

Nove: Il Tavolo di Che tempo che fa, il talk condotto da Fabio Fazio con tantissimi ospiti ha fatto compagnia a 0.000.000 spettatori (3.6%).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

  • Affari Tuoi: 0.000.000 spettatori con il 22.6% di share;
  • La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 22.1% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 14 ottobre 2026

RAI 1

  • La Volta Buona: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella prima parte e 0.000.000 spettatori con il 18.6% nella seconda parte;
  • Il Paradiso delle Signore: 0.000.000 spettatori con il 0.00%;
  • Vita in diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione e 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

CANALE 5

  • Grande Fratello Vip: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share;
  • Beautiful: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share
  • Forbidden Fruit: 0.000.000 telespettatori pari al 0.00%;
  • Uomini e Donne: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.
  • Tutto per la mia Famiglia: 0.000.000 telespettatori pari al 0.00%;
  • Dentro La Notizia: 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella prima parte e 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella seconda parte chiamata Le Voci.
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Emanuele Ambrosio
Testardo, sognatore, ironico, logorroico, attento osservatore e curioso all'ennesima potenza. Campano di origini, ma alla continua ricerca del suo posto nel mondo si laurea in Scienze Politiche e contemporaneamente completa il percorso per diventare Giornalista Pubblicista. Consumatore di dischi, tele-dipendente, appassionato di cinema e serie tv. Diverse le collaborazioni: dalla carta stampata fino al passaggio al giornalismo online.