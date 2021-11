Ascolti tv di domenica 14 novembre 2021: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Cuori” contro “All Together Now“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, domenica 14 novembre 2021?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Cuori vs All Together Now. Auditel ieri sera, 14 novembre 2021

Sfida Rai1 e Canale 5: la nuova fiction ‘Cuori’ batte ancora ‘All Together Now’ di Michelle Hunziker.

Rai 1: Cuori, la serie dedicata alla storia dell’équipe di cardiochirurghi delle Molinette di Torino ha emozionato 3.893.000 spettatori. Share dello 17.9%. Nel cast: Pilar Fogliati, Daniele Pecci e Matteo Martari.

Su Rai 2: Tennis: Nitto ATP Finals, il torneo professionistico di tennis più importante dopo le quattro prove del grande slam entra nel vivo. Il match è stato seguito da 1.116.000 spettatori (share al 4.6%).

Rai 3: Che tempo che fa, la nuova puntata del talk show di Fabio Fazio ha incollato alla tv 3.611.000 spettatori. Share del 14.5%. Tra gli ospiti: la star Lady Gaga.

Rete 4: Controcorrente, il programma condotto da Veronica Gentili dedicato a temi di politica, cronaca e attualità ha informato 767.000 spettatori. Share 4%.

Canale 5: All Together Now, il game show musicale condotto da Michelle Hunziker ha divertito 2.584.000 spettatori. Share del 12.5%. Giudici: Anna Tatangelo, Rita PAvone, J-Ax e Francesco Renga.

Italia 1: Sherlock Holmes – Gioco di ombre, film del 2011 diretto da Guy Ritchie e interpretato da Robert Downey Jrt ha entusiasmato 811.000 spettatori con lo 3.9% di share.

La7: Atlantide: le Storie di Uomini e di Mondi presentate da Andrea Purgatori hanno informato 421.000 spettatori pari allo 2.5% di auditel.

Tv8: GP di San Paolo: il gran premio di Brasile, sul circuito di Interlagos, a San Paolo del Brasile ha incollato alla tv 1.162.000 spettatori. Share dell’5.1%.

Nove: Anna and the King: il film di Andy Tennant del 1999, liberamente ispirato alla storia di Anna Leonowens, ha emozionato 254.000 spettatori per l’1.3% di share. Nel cast: Jodie Foster, Chow Yun-Fat.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 7 novembre 2021

RAI 1

Domenica In : 2.899.000 spettatori con il 16.5% di Auditel nella prima, 2.475.000 spettatori (15.7%) nella seconda.

: 2.899.000 spettatori con il 16.5% di Auditel nella prima, 2.475.000 spettatori (15.7%) nella seconda. Da noi a ruota libera: 2.184.000 spettatori con il 13% di share.

CANALE 5