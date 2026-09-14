Ascolti tv 13 settembre 2026: Il principe abusivo (11%), Racconto di una notte (14.6%), Affari Tuoi (21%), La Ruota della Fortuna (23.7%) | Dati Auditel

Da
Emanuele Ambrosio
-
Racconto di una notte

Ascolti tv domenica 13 settembre 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Il principe abusivo” contro “Racconto di una notte“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Il principe abusivo vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 13 settembre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Il principe abusivo” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto?

Rai 1: Il principe abusivo, il  film del 2013, diretto da Alessandro Siani. Il principe abusivo. Sarah Felberbaum ha divertito 1.532.000 spettatori pari al 11% di share.

Su Rai 2: Europei di Pallavolo maschile, Italia-Slovacchia, la partita di pallavolo ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori (12.3%).

Rai 3: PresaDiretta, il programma che racconta i temi sociali, economici, ambientali e geopolitici di maggior attualità condotto da Riccardo Iacona ha registrato 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.

Rete 4: Giganti, il nuovo programma targato Videonews condotto da Toni Capuozzo ha informato 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Canale 5: Racconto di una notte, i nuovi episodi della dizi turca, incentrata su una storia di vendetta, con protagonisti Burak Deniz e Su Burcu hanno appassionato 1.746.000 spettatori con uno share del 14.6%.

Italia 1: Le Iene presentano Inside, lo spin-off del celebre programma ideato da Davide Parenti ha raccolto 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

La7: Ufficiale e gentiluomo, il film drammatico-romantico del 1982 diretto da Taylor Hackford con protagonista Richard Gere ha emozionato 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

Tv8: Italia’s Got Talent, il talent show ha incuriosito 0.000.000 spettatori con il 0.00% di audience.

Nove: Comedy Match, il programma televisivo condotto da Katia Follesa ha strappato un sorriso a 0.000.000 spettatori con lo 0.00%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

  • Affari Tuoi: 0.000.000 spettatori con il 21% di share;
  • La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 23.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 13 settembre 2026

RAI 1

  • Domenica In – Il Meglio Di: 0.000.000 spettatori con il 0.00%;
  • Dalla Strada al Palco: 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

Canale 5

  • L’Arca di Noè: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share
  • Beautiful: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share;
  • Forbidden Fruit: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share;
  • Be My Sunshine: 0.000.000 spettatori (0.00%) di share;
  • Tutto per la mia Famiglia: 0.000.000 spettatori pari al 0.00%.
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Emanuele Ambrosio
Testardo, sognatore, ironico, logorroico, attento osservatore e curioso all'ennesima potenza. Campano di origini, ma alla continua ricerca del suo posto nel mondo si laurea in Scienze Politiche e contemporaneamente completa il percorso per diventare Giornalista Pubblicista. Consumatore di dischi, tele-dipendente, appassionato di cinema e serie tv. Diverse le collaborazioni: dalla carta stampata fino al passaggio al giornalismo online.