Ascolti tv domenica 13 settembre 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Il principe abusivo” contro “Racconto di una notte“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Il principe abusivo vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 13 settembre 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “Il principe abusivo” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto?
Rai 1: Il principe abusivo, il film del 2013, diretto da Alessandro Siani. Il principe abusivo. Sarah Felberbaum ha divertito 1.532.000 spettatori pari al 11% di share.
Su Rai 2: Europei di Pallavolo maschile, Italia-Slovacchia, la partita di pallavolo ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori (12.3%).
Rai 3: PresaDiretta, il programma che racconta i temi sociali, economici, ambientali e geopolitici di maggior attualità condotto da Riccardo Iacona ha registrato 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.
Rete 4: Giganti, il nuovo programma targato Videonews condotto da Toni Capuozzo ha informato 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.
Canale 5: Racconto di una notte, i nuovi episodi della dizi turca, incentrata su una storia di vendetta, con protagonisti Burak Deniz e Su Burcu hanno appassionato 1.746.000 spettatori con uno share del 14.6%.
Italia 1: Le Iene presentano Inside, lo spin-off del celebre programma ideato da Davide Parenti ha raccolto 0.000.000 spettatori con il 0.00%.
La7: Ufficiale e gentiluomo, il film drammatico-romantico del 1982 diretto da Taylor Hackford con protagonista Richard Gere ha emozionato 0.000.000 spettatori con il 0.00%.
Tv8: Italia’s Got Talent, il talent show ha incuriosito 0.000.000 spettatori con il 0.00% di audience.
Nove: Comedy Match, il programma televisivo condotto da Katia Follesa ha strappato un sorriso a 0.000.000 spettatori con lo 0.00%.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- Affari Tuoi: 0.000.000 spettatori con il 21% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 23.7% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 13 settembre 2026
RAI 1
- Domenica In – Il Meglio Di: 0.000.000 spettatori con il 0.00%;
- Dalla Strada al Palco: 0.000.000 spettatori con il 0.00%.
Canale 5
- L’Arca di Noè: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share
- Beautiful: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share;
- Forbidden Fruit: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share;
- Be My Sunshine: 0.000.000 spettatori (0.00%) di share;
- Tutto per la mia Famiglia: 0.000.000 spettatori pari al 0.00%.