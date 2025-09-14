Ascolti tv di sabato 13 settembre 2025. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Tim Music Awards 2025” contro “Ciao Darwin“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 13 settembre 2025? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Tim Music Awards, l’evento musicale condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada che premia il meglio della musica italiana ha incollato alla tv 2.167.000 spettatori pari al 19.4% di share.

Su Rai 2: Un omicidio per due – Ultima notte di nozze, il film del 2023 di genere thriller, poliziesco, diretto da Ismail Sahin, con Eidin Jalali ha attirato l’attenzione di 1.019.000 spettatori pari al 7.3% di audience.

Rai 3: Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, il film del 1970 diretto da Elio Petri e interpretato da Gian Maria Volonté e Florinda Bolkan ha tenuto col fiato sospeso 447.000 spettatori e il 3.3% di share.

Rete 4: Grace for the World, il concerto straordinario, co-diretto dal visionario Pharrell Williams, con Andrea Bocelli ha intrattenuto 475.000 spettatori pari al 3.9% di share.

Canale 5: Ciao Darwin, la replica dello show antropologico condotto da Paolo Bonolis ha divertito 1.463.000 spettatori con uno share del 14.5%.

Italia 1: Shazam!, film del 2019 diretto da David F. Sandberg ha appassionato 628.000 spettatori pari al 4.9%.

La7: In altre parole, il programma di Massimo Gramellini ha fatto compagnia a 772.000 spettatori con il 5.6% di share.

Tv8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti, il programma che vede quattro ristoranti della stessa zona messi in competizione tra loro per stabilire quale sia il migliore ha raccolto 275.000 spettatori (1.8% di audience).

Nove: Delitti in famiglia, i documentari true crime raccontati da Stefano Nazzi hanno coinvolto 290.000 spettatori con il 2.2% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 3.387.000 spettatori con il 21.7 % di share.

: spettatori con il % di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.022.000 spettatori con il 25.8% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 13 settembre 2025

RAI 1

Linea Blu sigla 1.342.000 spettatori ( 11.5 %);

sigla spettatori ( %); Passaggio a Nord Ovest : 1.054.000 spettatori ( 11% );

: spettatori ( ); A sua immagine interessa 767.000 spettatori (9.3%).

CANALE 5