Ascolti tv 13 luglio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “La Partita del Cuore” contro il “Temptation Island“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 13 luglio 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: La Partita del Cuore vs Temptation Island – Auditel ieri sera, 13 luglio 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “La Partita del Cuore” contro “Temptation Island”. Chi ha vinto?

Rai 1: La Partita del Cuore, l’evento calcistico con finalità benefiche ha attirato l’attenzione di 1.541.000 spettatori pari al 12.4% di share.

Su Rai 2: Boss in incognito, la replica del programma che vede un imprenditore trasformarsi in un dipendente della sua azienda con la complicità di Elettra Lamborghini ha interessato 583.000 spettatori pari al 4.4%.

Rai 3: Filorosso, la nuova edizione del programma di attualità condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi ha registrato 551.000 spettatori (4.4%).

Rete 4: Potere assoluto, il film del 1997, diretto e interpretato da Clint Eastwood, basato sul romanzo omonimo di David Baldacci ha coinvolto 603.000 spettatori (4.4%).

Canale 5: Temptation Island, la quarta puntata del reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia ha incollato alla tv 3.752.000 spettatori con uno share dello 30.3%.

Italia 1: Cash Out – I maghi del furto, il film thriller del 2024 diretto da Ives con protagonisti John Travolta e Kristin Davis ha tenuto col fiato sospeso 968.000 spettatori con il 6.3%.

La7: In onda, il talk dedicato agli approfondimenti sui vari temi di attualità politica e sociale con Marianna Aprile e Luca Telese ha informato 690.000 spettatori e lo 4.4%.

Tv8: La maschera di Zorro, il film di cappa e spada americano del 1998, diretto da Martin Campbell e interpretato da Antonio Banderas ha appassionato 368.000 spettatori con 2.7% di share.

Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha fatto compagnia a 323.000 spettatori con lo 2.2% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 3.439.000 spettatori con il 20.9 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.171.000 spettatori con il 25.2% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 13 luglio 2026

RAI 1

Capri : 885.000 spettatori con il 9.8 %;

: spettatori con il %; Vita in Diretta Estate: 1.068.000 spettatori con il 14.2% nella parte chiamata Start dalle 16:13 alle 17:04, 1.387.000 spettatori con il 18.1% nella presentazione dalle 17:04 alle 17:33 e 1.487.000 spettatori con il 18.7% dalle 17:33 alle 18:36.

CANALE 5