Ascolti tv venerdì 13 febbraio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte” contro “Io sono Farah”. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 13 febbraio 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai1: Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte, lo speciale del game show dei pacchi condotto da Stefano De Martino ha intrattenuto 4.231.000 spettatori pari al 23.4% di share.



Rai 2: Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, le gare dei XXV Giochi olimpici invernali, noti anche come Milano Cortina 2026, hanno incollato alla tv 2.071.000 spettatori (11.1%).

Rai 3: Past Lives, il film del 2023, diretto da Celine Song, con Greta Lee, Shabier Kirchner e Teo Yoo ha coinvolto 314.000 spettatori con il 1.7%.

Rete 4: Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha registrato 1.010.000 spettatori con il 7.7% di share.

Canale 5: Io sono Farah, i nuovi episodi della soap turca hanno interessato 1.945.000 spettatori con uno share del 14.6%.

Italia 1: Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare, film del 2011 diretto da Rob Marshall con protagonisti Johnny Depp e Penelope Cruz ha appassionato 760.000 spettatori (share 4.7%).

La7: Propaganda Live, il programma televisivo italiano di genere talk show condotto da Diego Bianchi (detto Zoro) ha raccolto 846.000 spettatori e il 6.2%.

Tv8: Cucine da incubo, il programma che porta lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo nelle peggiori cucine d’Italia nel tentativo di riorganizzarle e farle rifiorire ha incuriosito 260.000 spettatori con uno share del 1.6%.

Nove: I migliori Fratelli di Crozza: il best of del one man show con Maurizio Crozza ha strappato un sorriso 329.000 spettatori con uno share del 1.8%.

Affari Tuoi di Stefano De Martino: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.745.000 spettatori con il 23.6% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 13 febbraio 2026

RAI 1

La volta buona : 1.546.000 spettatori con il 14.3 % nella prima parte dalle 14:10 alle 15:47 e 1.527.000 spettatori con il 16.8 % nella seconda parte di breve durata dalle 15:52 alle 16;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:10 alle 15:47 e spettatori con il % nella seconda parte di breve durata dalle 15:52 alle 16; Il Paradiso delle Signore : 1.591.000 spettatori con il 17.3 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 1.469.000 spettatori con il 15.3% nella presentazione dalle 16:56 alle 17:49 e 1.956.000 spettatori con il 17.3% dalle 17:49 alle 18:37.

CANALE 5