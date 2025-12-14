Ascolti tv di sabato 13 dicembre 2025. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Ballando con le Stelle” contro “Il Volo – Tutti per uno“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 13 dicembre 2025? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Ballando con le Stelle vs Il Volo – Tutti per Uno | Auditel ieri sera, 13 dicembre 2025
Sfida Rai1 vs Canale 5: “Ballando con le Stelle” contro “Il Volo – Tutti per uno”. Chi ha vinto?
Rai 1: Ballando con le Stelle, la seconda semifinale dance show condotto da Milly Carlucci ha appassionato 2.778.000 spettatori pari al 27.6% di share.
Su Rai 2: S.W.A.T., la serie televisiva statunitense prodotta da Aaron Rahsaan Thomas e Shawn Ryan ha interessato 806.000 spettatori pari al 4.8% di audience.
Rai 3: Indovina chi viene a cena, la nuova edizione del programma condotto da Sabrina Giannini sui temi ambientali, il rapporto tra uomo e animali e le sfide dei modelli alimentari sostenibili ha informato 733.000 spettatori e il 4.4% di share.
Rete 4: Unknown – Senza identità, il film del 2011 diretto da Jaume Collet-Serra con protagonista Liam Neeson ha tenuto col fiato sospeso 561.000 spettatori pari al 3.6% di share.
Canale 5: Il Volo – Tutti per Uno, lo speciale dei tre tenori dalla magica cornice di Palazzo Te a Mantova ha intrattenuto 2.059.000 spettatori con uno share del 17.4%.
Italia 1: Mrs Doubtfire – Mammo per caso, il film commedia del 1993 diretto da Chris Columbus con protagonista Robin Williams ha divertito 901.000 spettatori pari al 5.8%.
La7: In altre parole, il programma di Massimo Gramellini ha fatto compagnia a 464.000 spettatori con il 3.2%.
Tv8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti, il programma che vede quattro ristoranti della stessa zona messi in competizione tra loro per stabilire quale sia il migliore ha incuriosito 298.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio e 290.000 spettatori (2.2%) nel secondo episodio.
Nove: Accordi e Disaccordi, il programma condotto da Luca Sommi con Andrea Scanzi e Marco Travaglio ha registrato 342.000 spettatori con il 2.2% di audience.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?
- Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.206.000 spettatori con il 23.4% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.013.000 spettatori con il 27.9% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 13 dicembre 2025
RAI 1
- Bar Centrale: 1.364.000 spettatori (11.7%);
- Passaggio a Nord Ovest: 943.000 spettatori (9.5%);
- A Sua Immagine: 863.000 spettatori (8.9%) nella prima parte e 966.000 spettatori (10.3%) nella seconda parte;
- Ciao Maschio: 1.387.000 spettatori (13%).
CANALE 5
- Grande Fratello: 1.926.000 spettatori (share 14.9%);
- Beautiful conquista 2.146.000 spettatori (17.7%);
- Forbidden Fruit: 2.179.000 spettatori (20.8%);
- La forza di una donna raggiunge 2.372.000 spettatori (24.4%);
- Verissimo: 2.057.000 spettatori (21.2%) nella prima parte e 1.854.000 spettatori (16.9%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.