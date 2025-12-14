Ascolti tv di sabato 13 dicembre 2025. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Ballando con le Stelle” contro “Il Volo – Tutti per uno“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 13 dicembre 2025? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Ballando con le Stelle, la seconda semifinale dance show condotto da Milly Carlucci ha appassionato 2.778.000 spettatori pari al 27.6% di share.

Su Rai 2: S.W.A.T., la serie televisiva statunitense prodotta da Aaron Rahsaan Thomas e Shawn Ryan ha interessato 806.000 spettatori pari al 4.8% di audience.

Rai 3: Indovina chi viene a cena, la nuova edizione del programma condotto da Sabrina Giannini sui temi ambientali, il rapporto tra uomo e animali e le sfide dei modelli alimentari sostenibili ha informato 733.000 spettatori e il 4.4% di share.

Rete 4: Unknown – Senza identità, il film del 2011 diretto da Jaume Collet-Serra con protagonista Liam Neeson ha tenuto col fiato sospeso 561.000 spettatori pari al 3.6% di share.

Canale 5: Il Volo – Tutti per Uno, lo speciale dei tre tenori dalla magica cornice di Palazzo Te a Mantova ha intrattenuto 2.059.000 spettatori con uno share del 17.4%.

Italia 1: Mrs Doubtfire – Mammo per caso, il film commedia del 1993 diretto da Chris Columbus con protagonista Robin Williams ha divertito 901.000 spettatori pari al 5.8%.

La7: In altre parole, il programma di Massimo Gramellini ha fatto compagnia a 464.000 spettatori con il 3.2%.

Tv8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti, il programma che vede quattro ristoranti della stessa zona messi in competizione tra loro per stabilire quale sia il migliore ha incuriosito 298.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio e 290.000 spettatori (2.2%) nel secondo episodio.

Nove: Accordi e Disaccordi, il programma condotto da Luca Sommi con Andrea Scanzi e Marco Travaglio ha registrato 342.000 spettatori con il 2.2% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.206.000 spettatori con il 23.4 % di share;

: spettatori con il di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.013.000 spettatori con il 27.9% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 13 dicembre 2025

RAI 1

Bar Centrale : 1.364.000 spettatori ( 11.7 % );

: spettatori ( ); Passaggio a Nord Ovest : 943.000 spettatori ( 9.5 %);

: spettatori ( %); A Sua Immagine : 863.000 spettatori ( 8.9 %) nella prima parte e 966.000 spettatori ( 10.3 %) nella seconda parte;

: spettatori ( %) nella prima parte e spettatori ( %) nella seconda parte; Ciao Maschio: 1.387.000 spettatori (13%).

CANALE 5