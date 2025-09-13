Ascolti tv di venerdì 12 settembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “TIM MUSIC AWARDS 2025” contro “Tradimento“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 12 settembre 2025?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: TIM MUSIC AWARDS 2025 vs Tradimento. Auditel ieri sera, 12 settembre 2025

Sfida Rai1 e Canale 5: “TIM MUSIC AWARDS 2025” contro “Tradimento”. Chi ha vinto?

Rai1: TIM MUSIC AWARDS 2025, l’evento musicale condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada che premia la musica italiana ha intrattenuto 2.279.000 spettatori pari al 18.5% di share.



Rai 2: CIA – Un uomo nel mirino, il film statunitense del 2024 diretto da Roel Reiné ha incuriosito 589.000 spettatori (3.9%).

Rai 3: Kaboul, il film thriller geopolitico in 6 episodi che segue la caduta di Kabul nell’agosto 2021 ha tenuto col fiato sospeso 413.000 spettatori con il 2.6%.

Rete 4: Quarto Grado, l’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha registrato 999.000 spettatori con il 8.6% di share.

Canale 5: Tradimento, i nuovi episodi della serie tv turca hanno coinvolto 2.101.000 spettatori con uno share del 15.7%.

Italia 1: Chicago Fire, la tredicesima stagione della serie tv ambientata nella caserma 51 ha appassionato 801.000 spettatori (share 5.6%).

La7: Propaganda Live, l’appuntamento con l’informazione per raccontare l’Italia tra giornalismo e ironia condotto da Diego Bianchi ha interessato 723.000 spettatori e il 6.2%.

Tv8: Pechino Express, il game reality condotto da Costantino della Gherardesca ha raccolto 441.000 spettatori con il 3.1% di share.

Nove: Teresa Mannino – Il giaguaro guarda storto: lo show che racconta desideri e sogni col suo stile unico e irriverente ha strappato un sorriso a 414.000 spettatori con uno share del 2.7%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari tuoi di Stefano De Martino: 3.657.000 spettatori con 21.1% di Auditel.

Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.289.000 spettatori con il 24.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 12 settembre 2025

RAI 1

La volta buona : 1.169.000 spettatori con lo 14.7 %;

: spettatori con lo %; Il Paradiso delle Signore : 1.213.000 spettatori con lo 16.1 %;

: spettatori con lo %; Vita in Diretta: 1.526.000 con il 21.2%.

CANALE 5