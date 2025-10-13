Ascolti tv di domenica 12 ottobre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Balene, Amiche per sempre” contro “La notte nel cuore“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Balene, Amiche per sempre vs La notte nel cuore – Auditel ieri sera, domenica 12 ottobre 2025

Sfida Rai1 e Canale 5: “Balene, Amiche per sempre” contro “La notte nel cuore”. Chi ha vinto?

Rai 1: Balene, Amiche per sempre, la nuova serie tv con protagoniste Veronica Piovetti e Carla Signoris ha incollato alla tv 3.147.000 spettatori pari al 20.2% di share.

Su Rai 2: NCIS: Origins, la ventiduesima stagione della serie del team di agenti speciali ha tenuto col fiato sospeso 391.000 spettatori (2.2% di share).

Rai 3: PresaDiretta, la nuova edizione del programma condotto da Riccardo Iacona su temi sociali, economici, ambientali e geopolitici di maggior attualità ha 585.000 spettatori pari al 3% di share.

Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ha registrato 652.000 spettatori con il 5.1% di share.

Canale 5: La notte nel cuore, le nuove puntate della serie turca hanno coinvolto 2.543.000 spettatori con uno share del 14.9%.

Italia 1: Le Iene, la nuova puntata del programma condotto da Veronica Gentili e Max Angioni ha attirato l’attenzione di 1.350.000 spettatori e lo 11.6% di share.

La7: La maschera di ferro, il film del 1998 diretto da Randall Wallace con Leonardo DiCaprio ha appassionato 308.000 spettatori con il 1.9%.

Tv8: I delitti del Barlume, il nuovo episodio con protagonisti Filippo Timi e Lucia Mascino ha raccolto 270.000 spettatori con il 1.5% di audience.

Nove: Che tempo che fa, la nuova puntata del talk show di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto ha intrattenuto 1.209.000 spettatori con il 6.2% nella presentazione, 1.536.000 spettatori con l’8% e 823.000 spettatori con l’8% nella parte chiamata Il Tavolo.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.888.000 spettatori con il 24.4 % di share.

: spettatori con il % di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.191.000 spettatori con il 25.8% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 12 ottobre 2025

RAI 1

Domenica In : 2.147.000 spettatori con il 18.1 % nella prima parte, 1.627.000 spettatori con il 16.1 % nella seconda parte e 1413.000 spettatori con il 15.6 % nella terza parte chiamata I Saluti di Mara;

: spettatori con il % nella prima parte, spettatori con il % nella seconda parte e spettatori con il % nella terza parte chiamata I Saluti di Mara; Da noi…a ruota libera: 1.529.000 spettatori con il 15.2% di share.

Canale 5