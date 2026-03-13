Ascolti tv giovedì 12 marzo 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato “Don Matteo 15” contro “Forbidden Fruit“. Chi ha vinto la sfida relativa all’auditel di ieri sera, giovedì 12 marzo 2026? Ecco i dati audience della prima serata con particolare attenzione agli ascolti relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Don Matteo 15, la quindicesima stagione della serie televisiva con protagonisti Raoul Bova e Nino Frassica ha incollato alla tv 3.465.000 spettatori (20.7%).

Su Rai 2: Ore 14 Sera, il programma che approfondisce i casi di cronaca di maggior attualità, attraverso testimonianze e inchieste condotto da Milo Infante ha raccolto 672.000 spettatori con il 5% di share.

Rai 3: Splendida Cornice, il people show che coniuga cultura, arte e attualità con l’ironia e la leggerezza di Geppi Cucciari ha intrattenuto 1.050.000 spettatori al 6% di share.

Rete 4: Dritto e Rovescio, il programma televisivo italiano di genere talk show, politico e rotocalco condotto da Paolo del Debbio ha registrato 885.000 spettatori con lo 7.1% di share.

Canale 5: Forbidden Fruit, i nuovi episodi del serial televisivo drammatico turco hanno coinvolto 1.987.000 spettatori con il 14.1% di share.

Italia 1: Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, il film del 2023 diretto da Christopher McQuarrie con protagonista Tom Cruise ha tenuto col fiato sospeso 809.000 spettatori con 5.6% di share.

La7: Piazza Pulita, il programma televisivo settimanale di attualità e approfondimento condotto da Corrado Formigli ha informato 982.000 spettatori con il 7.5% di share.

Tv8: Nottingham Forest-Midtjylland, la partita di calcio di ottavi di finale di Europa League 2026 ha appassionato 387.000 spettatori con lo 2% di share.

Nove: Only Fun Comico Show, il programma televisivo comico condotto da Belén Rodríguez e i PanPers ha strappato un sorriso a 615.000 spettatori con il 3.8% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 4.806.000 spettatori con il 22.8 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna: 4.819.000 spettatori con il 23%.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 12 marzo 2026

La volta buona : 1.719.000 spettatori con il 16.2 % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e 1.741.000 spettatori con il 19.6 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16; Il Paradiso delle Signore : 1.562.000 spettatori con il 18.7 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 1.713.000 spettatori con il 20.4% nella presentazione dalle 16:55 alle 17:49 e 2.116.000 spettatori con il 21.2% dalle 17:49 alle 18:37.

