Ascolti tv di venerdì 12 dicembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “The Voice Senior” contro “Io sono Farah“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 12 dicembre 2025?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai1: The Voice Senior, la nuova puntata del talent show condotto da Antonella Clerici ha intrattenuto 3.248.000 spettatori pari al 23% di share.



Rai 2: Operation Napoleon, il film del 2023 diretto da Óskar Thór Axelsson con Vivian Ólafsdóttir e Jack Fox ha attirato l’attenzione di 631.000 spettatori (3.8%).

Rai 3: Far West, la nuova puntata del programma di Flavio Sottile tra inchieste, storie e approfondimenti ha raccolto 404.000 spettatori con il 2.7%.

Rete 4: Quarto Grado, l’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha tenuto col fiato sospeso 1.110.000 spettatori con il 8.8% di share.

Canale 5: Io sono Farah, i nuovi episodi del serial televisivo drammatico turco hanno incollato alla tv 1.598.000 spettatori con uno share del 12%.

Italia 1: Le Iene presentano la Cura, il programma di inchieste ha interessato 688.000 spettatori (share 5.9%).

La7: Propaganda Live, il programma televisivo italiano di genere talk show condotto da Diego Bianchi (detto Zoro) ha registrato 823.000 spettatori e il 6.4%.

Tv8: Quantum of Solace, il film diretto da Marc Forster con Daniel Craig ha appassionato 225.000 spettatori (1.4%) nel secondo episodio.

Nove: Fratelli di Crozza: la nuova puntata del one man show con Maurizio Crozza ha divertito 898.000 spettatori con uno share del 5.2%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.586.000 spettatori con 23.5% di Auditel.

Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.103.000 spettatori con il 26.3% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 12 dicembre 2025

RAI 1

La Volta Buona : 1.695.000 spettatori con lo 16.6 %;

: spettatori con lo %; Il Paradiso delle Signore : 1.723.000 spettatori con il 19.2 %;

: spettatori con il %; Vita in Diretta: 2.288.000 spettatori con il 20.1%.

CANALE 5