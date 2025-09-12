Ascolti tv ieri, giovedì 11 settembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato “Pare parecchio Parigi” contro “Elisa – Live a San Siro“. Chi ha vinto la sfida relativa all’auditel di ieri sera, giovedì 11 settembre 2025? Ecco i dati audience della prima serata con particolare attenzione agli ascolti relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv: Pare parecchio Parigi vs Elisa San Siro. Auditel ieri sera, 11 settembre 2025

Rai 1: Pare parecchio Parigi, il film del 2024 diretto da Leonardo Pieraccioni ha strappato un sorriso a 2.333.000 spettatori (15.4%).

Su Rai 2: Ore 14 Sera, il programma che approfondisce i casi di cronaca di maggior attualità condotto da Milo Infante ha appassionato 648.000 spettatori con il 5.5% di share.

Rai 3: La nostra magnifica ossessione, Il documentario di Marco Spagnoli, il racconto di una grande amicizia, ha incuriosito 237.000 spettatori al 1.5% di share.

Rete 4: Dritto e rovescio, il programma di genere talk show, politico e rotocalco condotto da Paolo Del Debbio ha registrato 847.000 spettatori con lo 7.5% di share.

Canale 5: Elisa San Siro, il concerto – evento della cantautrice nello Stadio di Milano ha intrattenuto 1.454.000 spettatori con il 12% di share.

Italia 1: The Plane, il film del 2023 diretto da Jean-François Richet ha tenuto col fiato sospeso 1.394.000 spettatori con 9.1% di share.

La7: Piazzapulita, il programma con i confronti politici, i reportage internazionali, le inchieste condotto da Corrado Formigli ha informato 738.000 spettatori con il 6.3% di share.

Tv8: Men in black – International, il film diretto da F. Gary Gray con Chris Hemsworth e Tessa Thompson ha appassionato 290.000 spettatori con lo 1.9% di share.

Nove: Giuseppe Giacobazzi – Il pedone, lo spettacolo di Giacobazzi, un’avventura comica piena di risate, riflessioni e storie indimenticabili ha divertito 406.000 spettatori con il 2.8% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.052.000 spettatori con il 21.7 % di share.

: spettatori con il % di share. Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.759.000 spettatori con il 25.4% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati dell’11 settembre 2025

RAI 1

La volta buona : 1.062.000 spettatori con 13.2 %;

: spettatori con %; Il Paradiso delle Signore : 1.088.000 spettatori con il 14.5 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 1.533.000 spettatori con il 20.5% di share.

CANALE 5