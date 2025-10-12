Ascolti tv di sabato 11 ottobre 2025. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Italia-Estonia” seguita “Ballando con le Stelle” contro “Tu si que vales“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 11 ottobre 2025? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Sfida Rai1 vs Canale 5: “Italia-Estonia” poi Ballando con le Stelle” contro “Tu si que vales”. Chi ha vinto?

Rai 1: Italia-Estonia, la partita di qualificazione per i Mondiali di Calcio 2026 ha incollato alla tv 6.588.000 spettatori pari al 36.5% di share. A seguire la terza puntata di Ballando con le Stelle ha attirato l’attenzione di 2.090.000 spettatori pari al 24.1% di share.

Su Rai 2: Ti vorrei come mia figlia, il film thriller del 2024, diretto da Bruno Hernández, con Stacy Haiduk, Emily Miceli, Kristi McKamie ha tenuto col fiato sospeso 675.000 spettatori pari al 3.9% di audience.

Rai 3: Sapiens – Un solo pianeta, il programma condotto da Mario Tozzi sul rapporto tra uomo e natura con l’obiettivo di dare risposte scientifiche chiare e semplici ha interessato 479.000 spettatori e il 3.1% di share.

Rete 4: Uno di noi, il film del 2020 diretto da Thomas Bezucha con protagonisti Diane Lane e Kevin Costner ha coinvolto 362.000 spettatori pari al 2.3% di share.

Canale 5: Tu si que vales, la nuova puntata del talent show ha divertito 3.996.000 spettatori con uno share del 27.5%.

Italia 1: L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri, il film d’animazione del 2009, diretto da Carlos Saldanha ha incuriosito 709.000 spettatori pari al 4.2%.

La7: In altre parole, il programma di Massimo Gramellini ha fatto compagnia a 900.000 spettatori con il 4.9% di share.

Tv8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti, il programma che vede quattro ristoranti della stessa zona messi in competizione tra loro per stabilire quale sia il migliore ha raccolto 311.000 spettatori (1.9% di audience).

Nove: Accordi e Disaccordi, il programma condotto da Luca Sommi con Andrea Scanzi e Marco Travaglio ha registrato 360.000 spettatori con il 2.3% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : non è andato in onda ;

: ; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.146.000 spettatori con il 22.5% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati dell’11 ottobre 2025

RAI 1

Bar Centrale : 1.158.000 spettatori ( 10.4 % );

: spettatori ( ); Passaggio a Nord Ovest : 845.000 spettatori ( 9.1 % );

: spettatori ( ); A sua immagine interessa 688.000 spettatori ( 8.2 % );

interessa spettatori ( ); Ciao Maschio: 941.000 spettatori (11.4%) nella prima parte e 1.190.000 spettatori (13%) nella seconda parte .

CANALE 5